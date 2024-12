Como-Roma: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

La Roma torna in campo oggi, domenica 15 dicembre 2024, per la 16ª giornata di Serie A, affrontando il Como allo Stadio Giuseppe Sinigaglia alle ore 18:00. Dopo la vittoria in Europa League contro il Braga, che ha avvicinato la qualificazione ai playoff, e il successo in campionato contro il Lecce per 4-1, la squadra di Claudio Ranieri cerca continuità nei risultati.

Il Como, guidato da Cesc Fàbregas, è a caccia di punti salvezza. Attualmente, la Roma ha 16 punti in classifica, mentre il Como segue a quota 12, dopo il pareggio esterno contro il Venezia.

Le probabili formazioni vedono il Como schierato con un 4-2-3-1: Reina in porta; difesa composta da Van der Brempt, Goldaniga, Kempf e Iovine; a centrocampo Mazzitelli ed Engelhardt; sulla trequarti Strefezza, Nico Paz e Da Cunha; in attacco Belotti. La Roma dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1: Svilar tra i pali; difesa a tre con Mancini, Hummels e N'Dicka; centrocampo con Saelemaekers, Paredes, Koné e Angeliño; sulla trequarti Pellegrini ed El Shaarawy; punta centrale Dybala.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming su DAZN, NOW e l'app Sky Go.

I precedenti tra le due squadre vedono un bilancio favorevole alla Roma, con 14 vittorie su 23 incontri complessivi. Per i tifosi interessati a seguire la partita allo stadio, i biglietti sono disponibili attraverso i canali ufficiali del Como.

La sfida rappresenta un'opportunità per la Roma di consolidare i recenti progressi e per il Como di risalire la classifica, rendendo l'incontro particolarmente significativo per entrambe le formazioni.

Serie A, probabili formazioni della 16a giornata: Milan senza Morata, Kvara e Castellanos out - Dopo il ritorno in campo per le coppe europee, il campionato di Serie A riparte con la 16a giornata. Si comincia venerdì 13 dicembre con l’anticipo Empoli-Torino, mentre sabato 14 dicembre vedrà l’Atalanta capolista affrontare il Cagliari, il Napoli sfidare l’Udinese e la Juventus ospitare il Venezia.

Serie A, le panchine traballanti: chi rischia l'esonero prima di natale? - In Serie A, sono già quattro le panchine saltate. Daniele De Rossi è stato il primo a essere esonerato, il 18 settembre, dopo quattro giornate con la Roma. Gli è subentrato Ivan Juric, ma anche lui è stato sollevato dall'incarico il 10 novembre, dopo la dodicesima giornata.

Serie a 15ª giornata: le probabili formazioni, Vlahovic titolare, Ranieri senza Dovbyk - La Serie A torna protagonista con la 15ª giornata, dopo la pausa dedicata alla Coppa Italia. Il turno si apre venerdì 6 dicembre con l'Inter che ospita il Parma a San Siro e si chiude lunedì 9 dicembre. Tra gli incontri più attesi, il big match di Bergamo tra Atalanta e Milan e la sfida al Maradona tra Napoli e Lazio.