Scaletta e anticipazioni Che Tempo Che Fa: Angela Merkel, Gianni Morandi e Mahmood tra gli ospiti di stasera

Questa sera, domenica 15 dicembre 2024, alle 19:30 su Nove e in streaming su discovery+, andrà in onda una nuova puntata di "Che Tempo Che Fa" condotta da Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Tra gli ospiti di rilievo, Angela Merkel, ex cancelliera tedesca dal 2005 al 2021, sarà presente in studio per un'intervista esclusiva in occasione della pubblicazione della sua autobiografia "Libertà".

Inoltre, Gianni Morandi, che ha recentemente celebrato il suo 80º compleanno, si esibirà dal vivo con il singolo "L’attrazione", scritto da Lorenzo Jovanotti e incluso nel suo nuovo album omonimo.

La serata proseguirà con la partecipazione di Lillo e Christian De Sica, protagonisti del film natalizio "Cortina Express" diretto da Eros Puglielli, in uscita nelle sale il 23 dicembre.

Per gli appassionati di musica, Mahmood sarà ospite per parlare dei suoi successi, tra cui 34 dischi di platino e 8 d'oro in Italia, e annunciare il suo prossimo "N.L.D.A. TOUR" previsto per maggio 2025 nei palasport, dopo il successo delle date autunnali.

Tra gli altri ospiti, il virologo Roberto Burioni, professore ordinario all'Università Vita-Salute San Raffaele, l'editorialista de La Repubblica Massimo Giannini e Michele Serra.

La puntata vedrà anche la partecipazione di Mr. Rain, il duo comico Ale e Franz, la ballerina Anastasia Kuzmina, recentemente in coppia con Francesco Paolantoni a "Ballando con le Stelle", Gigi Marzullo, Cristiano Malgioglio e Giucas Casella.

La serata si concluderà con "Che Tempo Che Fa – Il Tavolo", insieme a Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura.

Non perdete l'appuntamento con "Che Tempo Che Fa" questa sera alle 19:30 su Nove e in streaming su discovery+.

