Gout Gout, il 17enne australiano che ha battuto il tempo di Bolt: il nuovo talento della velocità ispirato da Ronaldo

Gout Gout continua a stupire il mondo dell’atletica. Il velocista australiano di soli 17 anni ha corso i 200 metri in 19”84 durante i campionati nazionali, un crono superiore persino a quello fatto registrare da Usain Bolt alla sua età. Il tempo, però, non sarà omologato a causa di un vento a favore di 2,2 m/s, leggermente oltre il limite consentito.

Nato il 29 dicembre 2007 a Ipswich, in Australia, da genitori del Sud Sudan, Gout ha iniziato con il calcio ispirandosi a Cristiano Ronaldo, prima di dedicarsi all’atletica. Il suo nome ha iniziato a circolare a dicembre, quando ha corso i 100 metri in 10”04 agli Australian All Schools Championships di Brisbane. Anche in quel caso, il vento ha impedito l’omologazione del tempo. Durante la stessa manifestazione, ha stabilito un incredibile 20”04 nei 200 metri, abbattendo il primato nazionale under 18 detenuto da Peter Norman (20”06) e facendo meglio di Bolt alla sua età, che nel 2003 aveva corso in 20”13.

Al campionato australiano, il giovane talento ha beneficiato ancora del vento, ma il crono di 19”84 dimostra un potenziale già all’altezza di una finale olimpica. Ai Giochi di Parigi 2024, il titolo nei 200 metri è andato al botswano Letsile Tebogo (18”46), davanti agli statunitensi Bednarek (19”62) e Lyles (19”70), con Knighton fuori dal podio nonostante il suo 19”99. Gout Gout, con margini di crescita evidenti, si candida a entrare tra i protagonisti assoluti della velocità mondiale.