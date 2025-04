Chi è Usain Bolt ospite a Che tempo che fa: la carriera dell’uomo più veloce del mondo

Usain Bolt sarà ospite oggi, domenica 6 aprile, a Che tempo che fa. Il programma condotto da Fabio Fazio accoglierà in anteprima televisiva la leggenda dell’atletica mondiale, soprannominato Lightning Bolt. Con un palmarès straordinario, Bolt ha vinto 11 medaglie d’oro ai Mondiali e 8 medaglie d’oro alle Olimpiadi. È l’unico atleta ad aver conquistato per tre volte consecutive l’oro nei 100 metri e nei 200 metri a Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016, impresa ripetuta anche in tre edizioni dei Mondiali: Berlino 2009, Mosca 2013 e Pechino 2015.

Bolt detiene ancora oggi i record mondiali nei 100, 200 metri e nella staffetta 4x100. Nato nella parrocchia di Trelawny in Giamaica, ha iniziato con il cricket, ma è stato al liceo che ha attirato l’attenzione di un allenatore che lo ha indirizzato verso l’atletica. Nel 2001 ha vinto la sua prima medaglia scolastica sui 200 metri e ha conquistato due argenti ai CARIFTA Games. Ai Mondiali juniores di Kingston ha vinto l’oro nei 200 metri a soli 15 anni, diventando il più giovane campione mondiale juniores della storia.

Sotto la guida di Fitz Coleman, è diventato professionista e nel 2004 ha stabilito il nuovo primato mondiale juniores sui 200 metri con 19"93, primo atleta under 20 a scendere sotto i 20 secondi. Nel 2007 ha segnato il primo record mondiale sui 100 metri, ma è alle Olimpiadi di Pechino 2008 che ha raggiunto la fama globale con la tripletta: oro nei 100, 200 e 4x100. Ai Mondiali di Berlino 2009 ha stabilito i record sui 100 e 200. Nel 2011, una falsa partenza nei 100 lo ha squalificato, ma ha riconquistato il dominio nel 2012 con tre ori olimpici e nuovi successi nel 2013 e 2015.

Usain Bolt è legato sentimentalmente alla modella Kasi Bennet. La coppia ha tre figli: Olympia Lightning nata nel 2020, e i gemelli Saint Leo e Thunder nati nel 2021.

