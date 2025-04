Che Tempo Che Fa, ospiti e anticipazioni della puntata di domenica 6 aprile su Nove

Che Tempo Che Fa torna stasera, domenica 6 aprile, in diretta sul Nove dalle 19:30 con una nuova puntata condotta da Fabio Fazio. Tra gli ospiti principali ci sarà Usain Bolt, leggenda dello sport mondiale, per un’anteprima TV esclusiva. Il campione giamaicano, ancora detentore dei record nei 100, 200 e 4x100 metri, ha vinto 11 ori ai Mondiali e 8 alle Olimpiadi, unico a conquistare l’oro nei 100 e 200 metri in tre edizioni consecutive dei Giochi e dei Mondiali.

In studio anche Alberto Angela, in arrivo con la nuova stagione di Ulisse – Il piacere della scoperta, e Belén Rodriguez, conduttrice della quinta edizione di Only Fun – Comico Show, in onda ogni giovedì sul Nove fino al 24 aprile. Sangiovanni presenterà in anteprima live il nuovo brano Luci allo xeno, disponibile in streaming dal 9 aprile e in radio dall’11.

Tra gli altri ospiti: il tre volte premio Oscar Dante Ferretti, autore del libro Bellezza imperfetta. Io e Pasolini; lo scrittore Antonio Scurati, in uscita con M. La fine e il principio; il medico Giuseppe Curigliano, presidente eletto dell’ESMO per il biennio 2027-2028; il virologo Roberto Burioni; i giornalisti Ferruccio de Bortoli, Cecilia Sala e Massimo Giannini.

A seguire, spazio a Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti, la Signora Coriandoli. Tra gli ospiti: Cristina D’Avena, che celebra 40 anni di sigle cult come Kiss me Licia, Occhi di gatto e L’incantevole Creamy; Gabriele Cirilli, a teatro con Cirilli & Family; Giovanni Esposito, al cinema dall’8 maggio con il film Nero; Giovanni Cacioppo, Carlos Diaz Gandia, Giucas Casella e ancora Belén Rodriguez.

Daniel Craig, Antonio Albanese e Gabbani tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa del 30 marzo su Nove - "Che Tempo Che Fa" di Fabio Fazio torna in onda domenica 30 marzo 2025 alle 19:30 sul Nove, presentando un parterre di ospiti di rilievo.Tra gli ospiti principali figura Daniel Craig, celebre attore britannico noto per aver interpretato James Bond in cinque film della saga.

Che tempo che fa di Fabio Fazio: ospiti e anticipazioni per domenica 16 marzo 2025 - Questa sera, domenica 16 marzo 2025, alle 19:30, andrà in onda una nuova puntata di "Che tempo che fa" su NOVE e in streaming su Discovery+. Il programma, condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, ospiterà figure di spicco del mondo dello sport, dello spettacolo e del giornalismo.

Scaletta Che Tempo Che Fa: Ospiti della Puntata del 9 Marzo 2025 - Nella puntata di domenica 9 marzo 2025 di "Che Tempo Che Fa", il talk show condotto da Fabio Fazio su Nove e in streaming su Discovery+, sono intervenuti:Giuseppe Conte: Presidente del Movimento 5 Stelle, ha discusso degli attuali sviluppi politici italiani.