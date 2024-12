GTA Online: auto sportiva Bravado Banshee GTS gratis per gli abbonati a GTA+

Inoltre, ottieni prima degli altri il nuovo Fucile militare El Strickler e molto altro ancora

La slitta di Babbo Natale quest'anno è carica di regali per gli abbonati a GTA+. Riscatta gratis l'incredibile Bravado Banshee GTS (sportiva) da GTA Online: Agents of Sabotage, sfrutta l'accesso anticipato all’impareggiabile Fucile militare El Strickler tramite il Furgone delle armi e altro.

Questi vantaggi sono disponibili esclusivamente per gli abbonati a GTA+ fino all'8 gennaio.

Ottieni prima degli altri il nuovo Fucile militare El Strickler

Il Fucile militare El Strickler, che prende il nome dal famoso proprietario dell'isola di Cayo Perico, Juan Strickler, è temibile tanto quanto la persona da cui prende il nome. Vai al Furgone delle armi per ottenere questo fucile militare impareggiabile già equipaggiato con tutti gli orpelli necessari per un duello iconico. Gli abbonati a GTA+ possono riscattarlo gratuitamente con un mese di anticipo.

La nuova Bravado Banshee GTS

La perfezione sarà anche un'utopia per tanti, ma questo non ha impedito alla Bravado di mettere a punto la sua iconica roadster per creare la nuova Bravado Banshee GTS (sportiva). Questo concentrato di potenza fulmineo è stato riprogettato da zero per gli appassionati di oggi.

La Banshee GTS è idonea alle modifiche HSW e gode del 50% di sconto su tutte le modifiche HSW e di Benny's, sull’ottimizzazione drift e sui colori per i fanali, disponibili presso l’officina per veicoli del garage del Vinewood Club.

Agghinda per le feste la nuova Banshee GTS (o qualsiasi altro veicolo adatto) con una scintillante verniciatura Camaleonte verde perla anodizzato, che si abbina perfettamente a due verniciature per cerchioni: la verniciatura Camaleonte per cerchioni turchese/rosso cangiante e la verniciatura Camaleonte per cerchioni verde perla anodizzato. Recati presso un'officina o un'autofficina qualsiasi con un veicolo adatto per usufruire di tutte queste verniciature speciali.

Novità del Vinewood Club

L'aggiornamento di oggi aggiunge nuove funzionalità all'app iFruit del Vinewood Club, come la possibilità per gli abbonati di usare l’opzione Richiedi veicoli distrutti gratuitamente. Sfrutta al massimo il garage del Vinewood Club che ora rende più facile che mai accedere alle nuove migliorie, tra cui: modifiche di Hao's Special Works, conversioni di Benny's, ottimizzazioni drift e colori per i fanali.

Fai tuoi Jeans e Maglietta tatuaggio Los Santos, Giacca e Pantaloni di capodanno, e molto altro

I Jeans e Maglietta tatuaggio Los Santos si sposano perfettamente con lo stile di uno degli studi di tatuaggi più iconici di Los Santos, che propongono tatuaggi gratuiti fino all’8 gennaio.

Tieniti al caldo e non perdere l'allegria delle feste con un trio di cappelli birra: il Cappello birra agrifoglio rosso, il Cappello birra festivo verde, e il Cappello birra fiocco neve blu. Entra nel 2025 con stile con la Giacca e i Pantaloni di Capodanno. Trova l'equilibrio perfetto tra lavoro e festeggiamenti, dimostrando a tutti che dominerai la notte e l’anno nuovo.

GTA$ tripli nelle sfide delle missioni con I file dell’FIB

Massimizza i tuoi guadagni affrontando le sfide delle missioni legate ai nuovi file dell’FIB disponibili nella fabbrica tessile Darnell Bros in Agents of Sabotage. Le ricompense sono triplicate per chiunque ami completare tutto fino all'8 gennaio.

Inoltre, migliora il tuo Terrorbyte con il Terminale Operativo Principale, il quale gode del 40% di sconto, per gestire le tue attività direttamente dall'unità per operazioni mobili.

Ricompense doppie in sfide ed eventi Freemode, e altro ancora

Non lasciarti sfuggire le opportunità dinamiche che appaiono nelle tue sessioni Freemode e ottieni guadagni con ricompense doppie su tutti gli eventi e le sfide Freemode.

Gli abbonati a GTA+ possono sfruttare anche i 100 posti per veicoli del garage del Vinewood Club, una selezione di giochi classici di Rockstar Games nella Raccolta di giochi di GTA+, carte prepagate Shark speciali per GTA+ con il 15% di GTA$ aggiuntivi e tanto altro.

Per tutti i dettagli, vai sul sito di GTA+.

GTA Online: Agents of Sabotage disponibile ora - Agisci clandestinamente con una ex agente insoddisfatta e un sommergibilista dal grande entusiasmo per trafugare segreti militari, mettere alla berlina la corruzione dell'IAA, recuperare opere d'arte rubate e colpire un'azienda da miliardi di dollari in GTA Online: Agents of Sabotage.

GTA Online:bonus per l'agenzia di cauzioni - Fai soldi legalmente grazie ai bonus per l'agenzia di cauzioni Ottieni ricompense doppie sui ricercati standard e sui guadagni dell'agenzia di cauzioni, GTA$ e RP tripli nella nuova serie della comunità e altro Fai rispettare la legge e dai la caccia ai criminali per ottenere GTA$ e RP doppi catturando ricercati standard in GTA Online.

GTA Online: Agents of Sabotage - GTA Online: Agents of Sabotage in arrivo il 10 dicembreGuarda il nuovo trailer https://www.rockstargames.com/videoplayer/?id=r50k6mmg&locale=en_us&resolution=1080p&embedL'ex agente dell'FIB, Jodi Marshall nutre molto rancore nei confronti dei sui ex datori di lavoro.