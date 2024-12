HAZELIGHT E EA ORIGINALS PRESENTANO SPLIT FICTION

Gli ideatori di It Takes Two, eletto gioco dell'anno 2021, tornano con un'altra avventura che sfida il genere co-op con dinamiche di gioco in continua evoluzione.

Guarda il trailer di presentazione: https://www.youtube.com/watch?v=fcwngWPXQtg

Electronic Arts I e Hazelight Studios hanno presentato Split Fiction, un gioco d'azione e avventura che sfida i confini del genere co-op. Sviluppato da Hazelight Studios, le menti creative dietro It Takes Two (gioco dell'anno 2021 con più di 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo), questo nuovo co-op d'azione e avventura a schermo condiviso ti trasporterà tra mondi fantascientifici e fantasy. Con una serie di abilità in continua evoluzione, giocherai nei panni di Mio e Zoe per recuperare le loro idee creative, scoprendo il potere di un'amicizia inaspettata.

"Qui a Hazelight creiamo giochi co-op ormai da 10 anni, e ogni volta cerchiamo di spingerci oltre le aspettative che il pubblico può avere rispetto ai giochi co-op d'azione e avventura. Sono davvero orgoglioso del nostro lavoro con Split Fiction. Fidatevi, rimarrete a bocca aperta", ha dichiarato Josef Fares, fondatore di Hazelight Studios. "Poiché Mio e Zoe viaggiano continuamente tra mondi fantascientifici e fantasy, abbiamo potuto dare libero sfogo alla nostra creatività sia nel gameplay che nella narrazione. Questa è senza dubbio la nostra avventura cooperativa più epica di sempre."

In Split Fiction, scoprirai una serie di abilità e meccaniche sia fantascientifiche che fantasy. Fuggi da un sole pronto a esplodere, sfida una scimmia in una gara di ballo, fai acrobazie con l'hoverboard, combatti contro un gattino malefico e salta in sella a una moto gravitazionale (o a uno squalo). Con mondi completamente diversi tra loro, sfide sorprendenti ti attendono dietro ogni angolo.

Mio e Zoe sono scrittrici agli antipodi: una ama la fantascienza, l'altra il fantasy. Dopo essere state collegate a un macchinario progettato per privarle delle loro idee creative, entrambe restano intrappolate nelle rispettive storie. Mentre esplorano mondi fantascientifici e fantasy, dovranno collaborare per padroneggiare una serie di abilità che le aiuteranno a liberarsi preservando i loro ricordi. "Amicizie e grandi ricordi nascono giocando insieme a fantastici giochi co-op, e quelli di Hazelight non li batte nessuno", ha dichiarato Jeff Gamon, direttore generale di EA Partners. "Siamo entusiasti di continuare la nostra lunga collaborazione con Josef e il suo incredibile team per dare vita a un altro co-op d'avventura innovativo, che mette ancora una volta in discussione e ridefinisce l'esperienza di gioco dentro e fuori dallo schermo."

Il Pass amici, una delle funzionalità principali di Hazelight Studios che consente agli utenti in possesso del gioco di invitare un'altra persona a unirsi a loro gratuitamente, è tornato e offre anche l'opzione Cross-Play per PlayStation, Xbox e PC tramite Steam.

Split Fiction è in arrivo il 6 marzo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, Epic Games Store e EA app al prezzo di 49,99 €.