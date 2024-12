Europa League: Roma 3-0 Braga – Pellegrini, Abdulhamid e Hermoso a segno

La Roma ha ottenuto una vittoria convincente per 3-0 contro il Braga nella sesta giornata di Europa League, disputata allo Stadio Olimpico di Roma. I gol di Lorenzo Pellegrini al 10', Abdulhamid al 47' e Mario Hermoso al 91' hanno deciso l'incontro. Questo successo porta i giallorossi a 9 punti in classifica, superando il Braga fermo a 7, e avvicina la squadra alla qualificazione ai playoff a due giornate dalla fine della fase a gironi.

La squadra di Claudio Ranieri ha dominato la partita fin dall'inizio. Al 10', Pellegrini ha sbloccato il risultato con un preciso rasoterra dal limite dell'area, su assist di Zalewski. Il capitano ha sfiorato il raddoppio al 15', colpendo la traversa con un colpo di testa su cross di Mancini.

Nella ripresa, al 47', Abdulhamid ha raddoppiato con un potente tiro sotto la traversa, dopo un'azione personale di Koné. Al 23', il portiere del Braga, Matheus, è stato espulso per aver toccato il pallone con la mano fuori area nel tentativo di fermare Abdulhamid, lasciando la sua squadra in dieci uomini.

Nel recupero, al 91', Hermoso ha chiuso i conti segnando il suo primo gol con la maglia della Roma, ribadendo in rete una respinta del portiere su tiro di Ndicka.

La Roma tornerà in campo il 23 gennaio in Olanda contro l'AZ Alkmaar, mentre il Braga affronterà l'Union Saint-Gilloise in Belgio.

Ajax-Lazio: formazioni, orario e dove seguire la sfida di Europa League - La Lazio affronta oggi, giovedì 12 dicembre 2024, l'Ajax nella sesta giornata dell'Europa League. La partita si disputerà alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam con inizio alle ore 21:00. I biancocelesti, guidati da Marco Baroni, puntano a consolidare il primo posto nel girone e assicurarsi l'accesso agli ottavi di finale.

Europa League: Hummels al 91' evita il ko della Roma contro il Tottenham - La Roma ha mostrato grande determinazione nel pareggiare 2-2 contro il Tottenham Hotspur al Tottenham Hotspur Stadium nella quinta giornata di Europa League. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 5° minuto con un rigore trasformato da Son Heung-min, concesso per un fallo di Mats Hummels su Pape Matar Sarr.

Lazio fermata dal Ludogorets: 0-0 e prima frenata in Europa League - La Lazio interrompe la sua serie di vittorie in Europa League con un pareggio casalingo a reti inviolate contro il Ludogorets. Nonostante una prestazione sottotono rispetto alle recenti esibizioni, la squadra di Marco Baroni mantiene la vetta del girone con 13 punti, raggiunta dall'Athletic Bilbao, vittorioso per 3-0 sull'Elfsborg.