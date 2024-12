Sony Italia e Italo: un viaggio con Astro Bot

Sony Interactive Entertainment Italia e Italo: un viaggio ad alta velocità con Astro Bot

Fino al 3 marzo 2025, la prima e l’ultima carrozza del treno ad alta velocità della tratta Torino-Salerno di Italo sono decorate esternamente con un’esclusiva grafica dedicata ad Astro Bot, il protagonista dell’acclamato titolo per PS5® sviluppato da Team Asobi. Il simpatico personaggio di PlayStation® fa, dunque, tappa nelle principali stazioni italiane, tra cui Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, regalando un sorriso a tutti gli appassionati.All’interno delle carrozze, i tavolini e i finestrini sono arricchiti da decorazioni che richiamano PS5® e l’universo di Astro Bot, comprese le versioni speciali dei Bot e i power-up presenti nel gioco. A questo link il video dedicato: https://sie.box.com/s/w6fjzixx150rhrykus72pxib5mlxwnhk

Sony - primo obiettivo zoom standard G Master F2 - Sony presenta il primoi obiettivo zoom standard G Master™ con apertura costante F2Un obiettivo full-frame con attacco E, che offre alta risoluzione, spettacolari effetti bokeh e autofocus avanzato, perfetto per raggiungere nuove vette creativeSony annuncia il lancio di FE 28-70mm F2 GM, un obiettivo premium con attacco E e apertura costante F2 sull’intero range focale, che offre un bokeh straordinario, una risoluzione sorprendente e un autofocus ad alta precisione.

Sony Alpha 1 II - Sony reinventa la sua fotocamera di punta: arriva Alpha 1 II, una full-frame impareggiabileAlta risoluzione, alta velocità e riconoscimento AI: una combinazione di prestazioni eccellenti al servizio dei professionistiSony presenta Alpha 1 II, la nuova versione della sua fotocamera mirrorless full-frame di punta, con obiettivo intercambiabile e unità di elaborazione basata su AI di ultima generazione.

Sony: Nuove soluzioni per alimentare la creatività - Sony ha annunciato oggi il lancio di due nuove soluzioni per l’alimentazione delle fotocamere Alpha e delle videocamere Cinema Line che utilizzano batterie NP-FZ100. Pensati per rispondere alle esigenze sempre più specifiche dei creatori di contenuti, il caricabatterie BC-ZD1 consente di ricaricare contemporaneamente due batterie, mentre la soluzione DC-C1 è un accoppiatore c.