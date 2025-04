Sony amplia la gamma di TV BRAVIA

Sony Europe ha presentato oggi la nuova linea di TV BRAVIA 2025, pensata per ampliare gli orizzonti dell’home cinema e trasportare lo spettatore in mondi e storie affascinanti, con immagini e audio di qualità spettacolare. Dallo scorso anno, il brand BRAVIA riunisce sotto un unico marchio l’intera gamma di prodotti per l’home cinema firmati Sony, per offrire a tutti gli appassionati un ecosistema completo. Ora, i nuovi BRAVIA 8 II, BRAVIA 5 e BRAVIA 3, che ereditano le tecnologie e funzionalità dell’acclamato modello di punta BRAVIA 9, portano l’inconfondibile qualità cinematografica di Sony a un livello ancora più alto, grazie anche al potente processore XR con sistema di riconoscimento delle scene basato su AI[i]. Con formati che spaziano dall’imponente BRAVIA 5 da 98” al più compatto BRAVIA 3 da 43”, la nuova gamma soddisfa le esigenze sia dei cinefili più esigenti sia di chi cerca un’esperienza di visione di alta qualità nel quotidiano. A completamento dell’offerta, Sony lancia anche un sistema home theatre, una soundbar e speaker opzionali nuovi, a conferma della volontà di ampliare l’universo BRAVIA per offrire un’esperienza di home entertainment senza precedenti.

Grazie all’ampia gamma di prodotti dedicati ai professionisti della produzione cinematografica, dalle cineprese digitali ai monitor e alle cuffie professionali, Sony ha maturato una vasta conoscenza del settore cinematografico e sa esattamente cosa cercano registi e content creator. La nuova gamma di TV e soundbar BRAVIA avvicina creativi e pubblico, portando tra le mura di casa un’esperienza cinematografica autentica, proprio come l’hanno immaginata i registi.

BRAVIA 8 II

Il design Slim One Slate di BRAVIA 8 II fonde schermo e cornice in un’unica superficie elegante, mentre il retro del supporto in alluminio scompare alla vista, quando si osserva lo schermo di lato, per lasciare spazio soltanto alla bellezza delle immagini. L’esclusivo processore XR di Sony, abbinato a un pannello QD-OLED di ultima generazione, riproduce la visione dei creatori di contenuti con la massima fedeltà. La tecnologia XR Triluminos Max™ esalta la naturalezza dei colori senza sacrificarne la brillantezza, riproducendo ognuna delle innumerevoli sfumature con assoluta precisione. Inoltre, il processore XR ottimizza l’elevata purezza cromatica e l’ampia gamma di colori del pannello QD-OLED, mentre il suo sistema di riconoscimento delle scene basato sull’intelligenza artificiale rileva e analizza accuratamente ogni dettaglio, per poi ottimizzare l’immagine e renderla il più realistica possibile. Grazie a un pannello ad alta luminosità e a un sensore di temperatura, il modello BRAVIA 8 II si avvale della tecnologia XR Contrast Booster per gestire la luce con estrema precisione, dando vita a immagini ricche di profondità e dettaglio. Sul fronte audio, la tecnologia Acoustic Surface Audio +™ trasforma l’intero schermo in una potente sorgente sonora, facendo combaciare perfettamente il suono con il punto giusto della scena per ricreare l’effetto tipico delle sale cinematografiche. Infine, grazie alla tecnologia OLED, BRAVIA 8 II riproduce neri profondi e il massimo contrasto, per garantire un’esperienza cinematografica autentica.

BRAVIA 5

BRAVIA 5 eredita molte delle tecnologie e funzionalità d’avanguardia dei modelli di punta dello scorso anno e le racchiude in una soluzione più accessibile, ma non meno straordinaria. Il sistema XR Backlight Master Drive, basato sulla stessa tecnologia dei monitor professionali di Sony, gestisce i LED con una tecnologia di local dimming estremamente precisa per offrire un contrasto strabiliante. La resa di luci e ombre è impeccabile, con sfumature dettagliate che spaziano dalle delicate ombreggiature dei volti ai punti luce più intensi. Disponibile in cinque formati, da 98 a 55 pollici, il modello BRAVIA 5 vanta caratteristiche premium, che si traducono in immagini di stupefacente qualità e in un suono ricco e avvolgente, per trasformare ogni serata film in un’esperienza indimenticabile.

BRAVIA 3

BRAVIA 3 è il punto di partenza perfetto per chi cerca un’esperienza di visione appagante. ? Le sue numerose funzionalità essenziali lo rendono un ottimo compagno per serate film entusiasmanti. Anche i classici in HD vengono valorizzati, grazie alla tecnologia di upscaling del processore 4K X1 e a Triluminos Pro™, mentre la compatibilità con Dolby Atmos® e DTS:X® assicura un suono immersivo. Con Google TV integrato, l’accesso ai contenuti è immediato e l’esperienza d’uso intuitiva. Inoltre, BRAVIA 3 supporta PS Remote Play, il che lo rende ideale per la camera da letto o la stanza dei ragazzi: con una connessione Internet ad alta velocità, consente di giocare ai titoli PS5® e PS4™ mentre il resto della famiglia guarda un film sul televisore principale di casa.

I tuoi film e i tuoi programmi preferiti, fedeli alle intenzioni di chi li ha creati

Le modalità Studio Calibratedi dei TV BRAVIA consentono di raggiungere la qualità d’immagine voluta dai filmmaker anche in un contesto domestico. Netflix Adaptive Calibrated Mode, SONY PICTURES CORE Calibrated Mode e Prime Video Calibrated Mode ottimizzano automaticamente film e serie, garantendo una resa visiva fedele all’intento creativo dello studio di produzione.

Sia i televisori BRAVIA che i sistemi home audio BRAVIA Theatre sono compatibili con lo standard IMAX® Enhanced[ii], nato dalla collaborazione con IMAX® e DTS. Grazie a un rigoroso processo di certificazione, questi prodotti garantiscono un’esperienza di visione insuperabile con SONY PICTURES CORE[iii] e una selezione di film su Disney+. I cinefili non rimarranno delusi dalla qualità di immagine e audio offerta dalla modalità IMAX Enhancedi dei TV BRAVIA e dei prodotti home audio BRAVIA Theatre, con la possibilità di apprezzare l’audio IMAX Enhanced con codifica DTS:X su Disney+.

I prodotti BRAVIA supportano sia Dolby Vision®[iv] che Dolby Atmos® per offrire una luminosità straordinaria, contrasti netti, colori intensi e audio immersivo in tutti i film e le serie TV di Netflix, Disney+ e di altre importanti piattaforme di streaming.

Integrazione perfetta con i prodotti home audio BRAVIA Theatre

Abbinare un TV BRAVIA a un prodotto home audio BRAVIA Theatre è un’operazione facile e intuitiva, che non distrae da ciò che conta davvero: godersi film e serie straordinari. Per la massima praticità, è possibile controllare tutti i dispositivi direttamente dallo smartphone con l’app BRAVIA Connect, che consente di regolare volume e impostazioni e persino verificare la configurazione, senza dover usare il telecomando o il menu a schermo. In alternativa, si possono regolare funzioni come il campo sonoro e il volume direttamente tramite il telecomando del TV. L’interfaccia utente è integrata, perciò le impostazioni audio della soundbar compaiono automaticamente nel menu di configurazione rapida del televisore.

BRAVIA e l’ambiente

Riduzione del consumo energetico:

BRAVIA 5 sfrutta il circuito di elaborazione del segnale proprietario di Sony per esaltare al massimo le caratteristiche del pannello, ottimizzando in automatico la luminosità di ogni scena per ottenere un risultato perfetto e al tempo stesso consumare meno energia.

Eco Dashboard 2 semplifica la gestione delle impostazioni energetiche, permettendo di modificarle singolarmente o tutte insieme in un solo passaggio. Tutto è organizzato in un’unica interfaccia intuitiva, che consente anche di monitorare i consumi per ottimizzare l’efficienza energetica.

BRAVIA e l’accessibilità

Ausili visivi, ausili tattili e comandi:

La funzione di sintesi vocale TalkBack consente di consultare le guide ai programmi e impostare il TV anche senza guardare lo schermo, con la possibilità di regolare il volume e la velocità della voce. Inoltre, grazie all’app BRAVIA Connect, compatibile con la funzione di sintesi vocale, è possibile gestire non solo il TV, ma anche la soundbar o il sistema BRAVIA Theatre in modo semplice e accessibile. I puntini tattili in corrispondenza dei terminali HDMI e S-Centeri corrispondono esattamente a quelli dei prodotti BRAVIA Theatre, per trovare e collegare subito le porte e facilitare l’installazione.

I televisori BRAVIA si possono gestire attraverso i comandi vocali, che consentono ad esempio di accendere/spegnere il TV o regolare il volume. Con i tasti di scelta rapida, infine, ogni utente può attivare o disattivare in un solo tocco le funzioni di accessibilità e impostare il TV come preferisce, senza fatica.

Video annuncio BRAVIA: https://youtu.be/d6Qi_bv8Duc

Video prodotto BRAVIA 8 II: https://youtu.be/joYAGyggJ3k

Video prodotto BRAVIA 5: https://youtu.be/mfAnTxGXxuU

Video prodotto BRAVIA 3: https://youtu.be/_4fRxt-ZqFE

Sony - auricolari true wireless WF-C710N e nuovi colori per le cuffie WH-CH720N e WH-CH520 - Sony ha annunciato oggi il lancio degli auricolari true wireless WF-C710N, con tecnologia di eliminazione del rumore targata Sony, batteria a lunga durata e una migliore qualità delle chiamate. ? I nuovi auricolari offrono caratteristiche audio eccellenti, un design versatile proposto in colorazioni inedite e una serie di funzionalità intuitive, il tutto in dimensioni compatte e a un prezzo conveniente.

Sony - nuovo display LED RGB ad alta densità - Sony sviluppa un display di ultima generazione con tecnologia proprietaria di elaborazione del segnale per il controllo individuale dei LED RGB ad alta densitàMigliora la visione dei film per un’esperienza cinematografica a casa, grazie a una gamma cromatica più ampia e a una maggiore luminosità, che permettono una riproduzione dei colori più ricca e sfumature più delicate su tutta la gamma di luminositàSony ha annunciato oggi di aver sviluppato un innovativo display che integra una tecnologia di retroilluminazione a LED RGB ad alta densità con controllo indipendente dei tre colori primari, ossia R (rosso), G (verde) e B (blu).

Sony annuncia l’obiettivo ultra-grandangolare FE 16 mm F1.8 G - Sony ha annunciato oggi il nuovo FE 16 mm F1.8 G (SEL16F18G), un obiettivo G Lens™ di fascia alta che alla potenza espressiva di un ultra-grandangolo ad alta risoluzione unisce l’elevata portabilità offerta da un design compatto e leggero: soluzione perfetta per destreggiarsi agilmente nelle più disparate occasioni di scatto e ripresa.