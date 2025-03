Sony - auricolari true wireless WF-C710N e nuovi colori per le cuffie WH-CH720N e WH-CH520

Sony ha annunciato oggi il lancio degli auricolari true wireless WF-C710N, con tecnologia di eliminazione del rumore targata Sony, batteria a lunga durata e una migliore qualità delle chiamate. ? I nuovi auricolari offrono caratteristiche audio eccellenti, un design versatile proposto in colorazioni inedite e una serie di funzionalità intuitive, il tutto in dimensioni compatte e a un prezzo conveniente.

Parallelamente, Sony ha anche ampliato l’attuale gamma delle cuffie wireless con eliminazione del rumore WH-CH720N e delle cuffie wireless WH-CH520, introducendo una tonalità rosa pastello per il primo modello e due varianti in giallo e rosa pastello per il secondo.

Funzione di eliminazione del rumore per immergersi nella musica ?

Grazie al doppio microfono per la rilevazione dei rumori ambientali, gli auricolari WF-C710N offrono una funzione di eliminazione del rumore ottimizzata rispetto al modello precedente. La tecnologia Dual Noise Sensor si avvale di due microfoni per filtrare i suoni esterni e garantire così un ascolto musicale senza distrazioni. ??I nuovi auricolari hanno anche la modalità Ambient Sound, che capta i suoni circostanti per regalare un’esperienza di ascolto più naturale e connessa con l’ambiente. La app Sony | Sound Connect consente poi di regolare il suono ambientale su 20 livelli o di attivare la modalità Voice Passthrough, per conversare senza doversi togliere gli auricolari.?La funzione smart Adaptive Sound Control, invece, riconosce la posizione dell’utente e l’attività in corso per poi regolare le impostazioni relative ai suoni ambientali e garantire così condizioni di ascolto ottimali. La funzione è persino in grado di distinguere i luoghi frequentati più spesso, come casa, ufficio o palestra, e personalizzare le modalità audio in base alla situazione.

Maggiore autonomia e conversazioni più chiare

Studiati per garantire il massimo comfort per tutta la giornata, gli auricolari WF-C710N offrono fino a 30 ore di autonomia con la custodia di ricarica completamente carica1,2. E, con la funzione di ricarica rapida, bastano 5 minuti di ricarica per ottenere altri 60 minuti di utilizzo. Le chiamate risultano cristalline, anche in ambienti rumorosi, grazie a un sistema di rilevamento vocale in grado di eliminare i rumori ambientali e assicurare voci sempre nitide. Il sistema è stato sviluppato tramite machine learning basato su AI, utilizzando oltre 500 milioni di campioni di voci. La tecnologia Precise Voice Pickup ottimizza il controllo dei microfoni interni ed esterni, garantendo conversazioni sempre chiare e senza interferenze, indipendentemente dal rumore di fondo.

Qualità audio senza compromessi

L’esclusivo driver da 5 mm sviluppato da Sony, abbinato al sistema Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) e a una calibrazione del suono ben bilanciata, assicura bassi potenti e voci nitide, offrendo un’esperienza sonora di alto livello con qualsiasi genere musicale. Con la funzione EQ Custom dell’app Sony¦Sound Connect, inoltre, è possibile personalizzare l’audio in base alle proprie preferenze.

Design raffinato, colorazioni eleganti

Con un design elegante e compatto, gli auricolari WF-C710N sono disponibili in quattro colori sempre attuali: oltre alla tonalità Glass Blue, un’inedita colorazione trasparente, la palette cromatica propone il rosa, il bianco e il nero per soddisfare ogni gusto e stile personale3.?Gli auricolari WF-C710N sono compatti, facili da portare con sé e confortevoli da indossare, mentre la custodia di ricarica cilindrica, anch’essa compatta e leggera, si ripone comodamente in tasca o in borsa.

Funzioni intuitive e facilità d’uso

Il sistema Touch Control consente di avviare e arrestare la riproduzione musicale, saltare le tracce e regolare il volume con un semplice tocco. Si possono anche ricevere chiamate in vivavoce e, a seconda delle impostazioni, è possibile accedere ai servizi di streaming musicale senza aprire la relativa app.?Oltre al Touch Control, i WF-C710N supportano diverse funzioni di Sony, tra cui Instant Pause/Play, Quick Access e Continuous Volume Control, oltre a essere compatibili con la app Sound Connect di Sony e con la connettività Bluetooth multi-point. ??Di facile utilizzo, versatili e resistenti agli schizzi d’acqua, grazie al grado di protezione IPX4, i nuovi auricolari sono perfetti per chi è sempre in movimento, anche all’aperto.

Attenzione all’ambiente

Sony ha sviluppato il modello WF-C710N pensando sia allo stile che all’ambiente. Il packaging è totalmente privo di plastica, a conferma dell’impegno di Sony volto a ridurre l’impatto ambientale dei suoi prodotti e delle sue attività.

Cuffie WH-CH720N e WH-CH520: nuove colorazioni

In linea con le preferenze della Generazione Z per i colori neutri e tenui, le cuffie wireless con eliminazione del rumore WH-CH720N e le cuffie wireless WH-CH520 sono ora disponibili in nuove tinte pastello. Per entrambi i modelli è stata introdotta una delicata tonalità rosa pastello, mentre per il modello WH-CH520 è possibile scegliere anche la nuova variante giallo tenue: un ampliamento della palette che offre ancora più possibilità di esprimere il proprio stile.

Disponibilità

Gli auricolari WF-C710N si possono già pre-ordinare in Glass Blue, rosa, nero e bianco. Per maggiori informazioni e per l’elenco completo dei dati tecnici, visitare: https://www.sony.it/headphones/products/wf-c710n

Le cuffie WH-CH720N si possono pre-ordinare nei colori già disponibili oltre che nel nuovo rosa. Per maggiori informazioni e per l’elenco completo dei dati tecnici, visitare: https://www.sony.it/headphones/products/wh-ch720n

Le cuffie WH-CH520 si possono già pre-ordinare in rosa e giallo. Per maggiori informazioni e per l’elenco completo dei dati tecnici, visitare: https://www.sony.it/headphones/products/wh-ch520

