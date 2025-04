Sony - nuova gamma Home Cinema BRAVIA Theatre

Sony ha presentato oggi la gamma di prodotti home audio BRAVIA Theatre per il 2025, progettati in ogni dettaglio per esaltare al massimo l’esperienza cinematografica con un audio surround immersivo, espressamente ottimizzato per l’home cinema. La nuova linea BRAVIA Theatre nasce per colmare le differenze tra la visione in sala e quella domestica. Nei cinema, un complesso sistema di speaker posizionati su soffitto e pareti genera un campo sonoro immersivo e localizzato. BRAVIA Theatre replica la stessa esperienza nel salotto di casa. Le prime novità della gamma sono BRAVIA Theatre Bar 6, una soundbar a 3.1.2 canali con subwoofer wireless, e BRAVIA Theatre System 6, un sistema home theatre a 5.1 canali – due dispositivi che, da soli, riescono già a creare un audio immersivo all’altezza del grande schermo. A questi si aggiungono gli speaker posteriori BRAVIA Theatre Rear 8 e il subwoofer BRAVIA Theatre Sub 7, che moltiplicano le opzioni di configurazione permettendo di collegare una soundbar compatibile[i] (BRAVIA Theatre Bar 9, ad esempio) per riprodurre con ancora più precisione ogni voce, musica ed effetto. L’audio emesso dai nuovi modelli BRAVIA Theatre rispetta pienamente la visione creativa dei sound designer, per assistere a spettacoli mozzafiato anche nel comfort di casa. Sony ha inoltre presentato i nuovi TV BRAVIA, confermando di voler continuare a espandere la linea per arrivare a offrire un ecosistema completo di prodotti per l’home entertainment.

Grazie all’ampia gamma di prodotti dedicati ai professionisti della produzione cinematografica, dalle cineprese digitali ai monitor professionali, Sony ha maturato una vasta conoscenza del settore cinematografico e sa esattamente cosa cercano registi e content creator. La nuova gamma di TV e soundbar BRAVIA avvicina creativi e pubblico, portando tra le mura di casa un’esperienza cinematografica autentica, proprio come l’hanno immaginata i registi.

BRAVIA Theatre Bar 6

BRAVIA Theatre Bar 6 è una soundbar a 3.1.2 canali che promette dialoghi chiari, bassi profondi e bilanciati, grazie al subwoofer wireless incluso nel set, e l’incredibile audio surround targato Dolby Atmos® / DTS:X®. Le tecnologie esclusive di Sony, Vertical Surround Engine e S-Force PRO Front Surround, rendono il suono ancora più realistico e multidimensionale, indipendentemente dal formato audio. Con la tecnologia di upmixing di Sony, inoltre, si può vivere un’esperienza surround 3D non solo con contenuti che nascono per creare questo effetto, ma anche con quelli in stereo. La presenza di uno speaker centrale dedicato alla riproduzione vocale assicura dialoghi sempre cristallini, in perfetta sintonia con la scena. Abbinando BRAVIA Theatre Bar 6 a un televisore BRAVIA compatibile[ii], la tecnologia Voice Zoom 3™ di Sony, basata sul machine learning con intelligenza artificiale, riconosce le voci umane e ne regola il volume, rendendo perfettamente comprensibili anche i dialoghi più distanti.

BRAVIA Theatre System 6

BRAVIA Theatre System 6 è un sistema audio a 5.1 canali da 1000 W progettato per offrire un suono potente, profondo e perfettamente bilanciato. Merito anche del subwoofer integrato e della configurazione a 5.1 canali, che conferiscono all’audio maggiore profondità, chiarezza e impatto, mentre la combinazione di Dolby Atmos® e DTS:X® crea paesaggi sonori immersivi dalle infinite sfaccettature. Con le tecnologie Vertical Surround Engine e S-Force PRO Front Surround, l’audio diventa più realistico e multidimensionale in qualsiasi formato e i film prendono vita con l’intensità voluta dall’autore. Come BRAVIA Theatre Bar 6, anche questo sistema home cinema è dotato di Voice Zoom 3™[iii], che sfrutta algoritmi basati sull’intelligenza artificiale per garantire dialoghi sempre nitidi e chiaramente udibili. Per calarsi totalmente nell’azione, la modalità Multi Stereo replica il suono stereo dai canali sinistro e destro anche in posizione centrale e posteriore, per diffondere i suoni ovunque.

BRAVIA Theatre Rear 8 e BRAVIA Theatre Sub 7

BRAVIA Theatre Rear 8 e BRAVIA Theatre Sub 7 sono tre speaker opzionali che vanno a perfezionare ulteriormente la configurazione dell’home cinema. I BRAVIA Theatre Rear 8 si possono collegare in modalità wireless a una soundbar compatibile[iv] e, sfruttando l’esclusiva tecnologia 360 Spatial Sound Mapping di Sony, completano la visione con un campo sonoro a 360 gradi modellato sull’ambiente in cui è installato l’impianto. BRAVIA Theatre Sub 7 sprigiona invece bassi profondi e vibranti, per percepire l’adrenalina delle scene d’azione con tutti i sensi, non solo l’udito. Il suo profilo sottile e compatto si presta a diverse di posizioni di installazione[iv] e, come anche i BRAVIA Theatre Rear 8, vanta un design di qualità superiore, che si adatta perfettamente a diversi ambienti.

Integrazione perfetta con i TV BRAVIA

Abbinare un TV BRAVIA a un prodotto home audio BRAVIA Theatre è un’operazione facile e intuitiva, che non distrae da ciò che conta davvero: godersi film e serie straordinari. Per la massima praticità, è possibile controllare tutti i dispositivi direttamente dallo smartphone con l’app BRAVIA Connect, che consente di regolare volume e impostazioni e persino verificare la configurazione, senza dover usare il telecomando o il menu a schermo. L’intero impianto si può gestire da un’unica interfaccia, evitando di passare da un telecomando all’altro. In alternativa, è possibile regolare funzioni come il campo sonoro e il volume direttamente tramite il telecomando del TV. L’interfaccia utente è integrata, perciò le impostazioni audio della soundbar compaiono automaticamente nel menu di configurazione rapida del televisore.

Prodotti home audio BRAVIA Theatre e ’ambiente

Con il programma ambientale “Road to Zero”, Sony punta ad azzerare entro il 2050 la propria impronta ecologica lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti e in tutte le attività dell’azienda. Per contribuire a questa iniziativa, gli imballaggi della gamma home audio BRAVIA Theatre contengono meno plastica[v]. I tessuti[vi] impiegati nei prodotti sono invece ricavati da bottiglie di plastica riciclate[vii]. Ogni materiale è stato attentamente selezionato per garantire qualità del suono, design, texture e colore ottimali.

Prodotti home audio BRAVIA Theatre e accessibilità

Per guidare le persone non vedenti o ipovedenti nell’installazione dei prodotti home audio BRAVIA Theatre, sulla confezione è presente un riquadro in rilievo che indica il QR code[viii] per accedere all’app BRAVIA Connect[ix] e attivare uno screen reader. I puntini tattili sulla scocca di BRAVIA Theatre Bar 6 e BRAVIA Theatre System 6, inoltre, indicano la posizione del terminale HDMI eARC per il collegamento ai televisori.

Video annuncio BRAVIA: https://youtu.be/d6Qi_bv8Duc

Video BRAVIA Theatre Bar 6: https://youtu.be/MDYHYu0py3g