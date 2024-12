Jovanotti ospite di 'Belve': annuncio social di Francesca Fagnani per l'ultima puntata

Lorenzo Jovanotti sarà ospite dell'ultima puntata di questa stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda su Rai2 martedì 17 dicembre in prima serata. L'annuncio è stato dato dalla conduttrice tramite i suoi profili social, dove ha condiviso una foto insieme al cantautore scattata nello studio televisivo, accompagnata dal messaggio: "E poi martedì prossimo arriva lui. Che felicità".

Il cantautore, tornato recentemente sulle scene musicali con Montecristo, brano che anticipa il nuovo album previsto per il 31 gennaio 2025, si racconterà al pubblico rispondendo alle domande incisive di Fagnani. L'incontro offrirà ai fan l'occasione di scoprire aspetti inediti della carriera e della vita dell'artista, noto per la sua energia e creatività.

Jovanotti si prepara anche al Palajova tour, che prenderà il via a marzo, portando sui palchi italiani i suoi successi e le novità discografiche. L'attesa per la puntata è già alta, confermando l'interesse del pubblico per uno degli artisti più amati della musica italiana.

Bufera su 'Belve': Mammucari abbandona, critiche social ed ex moglie pungente - La puntata di Belve andata in onda su Rai2 ha generato una forte reazione sui social. Durante l’intervista a Teo Mammucari, il comico ha lasciato lo studio dopo soli cinque minuti, scatenando un'ondata di commenti e meme su X. La situazione si è intensificata con il commento della sua ex moglie, Thais Souza Wiggers, che su Instagram ha pubblicato: "Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade".

Elena Sofia Ricci rivela a Belve: Abusata a 12 anni da un amico di famiglia - Nella quarta puntata di 'Belve', in onda stasera, martedì 10 dicembre, in prima serata su Rai2, l'attrice Elena Sofia Ricci si confida con Francesca Fagnani, condividendo dolorosi episodi del suo passato. Ricorda una violenza subita all'età di 12 anni da un uomo conosciuto dalla sua famiglia: "È stato talmente brutto e doloroso.

Belve: tensioni con Mammucari e interviste a Bruni Tedeschi, Cipollari e Ricci - Nella puntata di "Belve" in onda stasera, martedì 10 dicembre 2024, alle 21:20 su Rai2, Francesca Fagnani ospiterà Valeria Bruni Tedeschi, Tina Cipollari ed Elena Sofia Ricci. Inoltre, verrà trasmessa l'intervista a Teo Mammucari, che ha lasciato lo studio dopo pochi minuti di conversazione.