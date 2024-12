Teo Mammucari chiarisce il vaffa a Belve: appello a Striscia per difendersi dalle critiche

Il caso del "vaffa" pronunciato da Teo Mammucari dopo l'uscita dallo studio di Belve ha sollevato numerose polemiche, ma il conduttore ha voluto chiarire la vicenda. Durante un intervento a Striscia la notizia, Mammucari ha spiegato che l'espressione incriminata non era diretta alla conduttrice Francesca Fagnani.

Mammucari ha ricostruito i fatti, dichiarando: "Quando sono uscito e lei ha detto 'è la prima volta che succede', io ho risposto 'è anche l’ultima'. Arrivato nei camerini, mio fratello Sandro mi ha detto 'stai tranquillo, ti ha aggredito e hai reagito'. Solo lì ho risposto: 'Ma cosa sono queste cose? Ma vaffanc…'".

Il conduttore ha poi sottolineato come il fuorionda sia stato frainteso: "È normale che Noemi, la Bertè e tutta l’Italia mi abbiano dato dell’ignorante e del cafone, come ha fatto anche il pubblico. Ma perché prendere quel fuorionda e inserirlo in quel contesto?".

Mammucari ha infine lanciato un appello alla conduttrice di Belve: "Francesca, puoi dire al pubblico che quel 'vaffa' non l’ho mai detto in quello studio?". La trasmissione ha accolto il suo invito, contribuendo a chiarire l’equivoco che ha alimentato le critiche.

Jovanotti ospite di 'Belve': annuncio social di Francesca Fagnani per l'ultima puntata - Lorenzo Jovanotti sarà ospite dell'ultima puntata di questa stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda su Rai2 martedì 17 dicembre in prima serata. L'annuncio è stato dato dalla conduttrice tramite i suoi profili social, dove ha condiviso una foto insieme al cantautore scattata nello studio televisivo, accompagnata dal messaggio: "E poi martedì prossimo arriva lui.

Bufera su 'Belve': Mammucari abbandona, critiche social ed ex moglie pungente - La puntata di Belve andata in onda su Rai2 ha generato una forte reazione sui social. Durante l’intervista a Teo Mammucari, il comico ha lasciato lo studio dopo soli cinque minuti, scatenando un'ondata di commenti e meme su X. La situazione si è intensificata con il commento della sua ex moglie, Thais Souza Wiggers, che su Instagram ha pubblicato: "Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade".

Elena Sofia Ricci rivela a Belve: Abusata a 12 anni da un amico di famiglia - Nella quarta puntata di 'Belve', in onda stasera, martedì 10 dicembre, in prima serata su Rai2, l'attrice Elena Sofia Ricci si confida con Francesca Fagnani, condividendo dolorosi episodi del suo passato. Ricorda una violenza subita all'età di 12 anni da un uomo conosciuto dalla sua famiglia: "È stato talmente brutto e doloroso.