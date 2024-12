Elena Sofia Ricci rivela a Belve: Abusata a 12 anni da un amico di famiglia

Nella quarta puntata di 'Belve', in onda stasera, martedì 10 dicembre, in prima serata su Rai2, l'attrice Elena Sofia Ricci si confida con Francesca Fagnani, condividendo dolorosi episodi del suo passato. Ricorda una violenza subita all'età di 12 anni da un uomo conosciuto dalla sua famiglia: "È stato talmente brutto e doloroso. Cercavo di proteggermi con un foglio da disegno sulle gambe".

Ricci rivela di non aver parlato immediatamente dell'accaduto, neanche con sua madre: "È un nodo che non ho sciolto ancora. Non l'ho detto a mia mamma perché non volevo darle un dolore". Questo evento ha influenzato profondamente la sua fiducia negli uomini: "Ho sentito che c'era qualcosa di sporco. Il problema è che questa cosa sporca è rimasta tutta la vita. Quindi per me quello del maschile - di cui io non mi fido tanto - è un problema. Tra abbandoni e maltrattamenti sento che il maschile mi debba qualcosa".

Durante l'intervista, l'attrice affronta anche le sue fragilità personali, ammettendo di aver avuto problemi con l'alcol in gioventù: "Avevo molti alcolisti nella mia famiglia e bere molto era abbastanza la normalità, quindi quando ero ragazza e mi volevo dare un tono ho delle volte alzato un po' il gomito. Non sapevo assolutamente dosare". Racconta di aver preso coscienza della situazione una mattina, guardandosi allo specchio: "Vidi una cosa grigia. Ero io. Ho detto: mio Dio, mi sto trasformando in quello che non mi piace della mia famiglia di origine".

In merito al suo possibile ritorno nel sequel de 'I Cesaroni', Ricci è chiara: "Ci sono delle cose che è bene che finiscano a un certo punto. Ero già andata via troppo tempo prima. Basta". Commentando le parole di Claudio Amendola, che ha affermato "lo spirito di Elena aleggia in tutta la serie", l'attrice risponde con un sorriso: "Se aleggio da morta mi secca un pochino sinceramente. Mi piacerebbe saperlo".

