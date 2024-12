Bufera su 'Belve': Mammucari abbandona, critiche social ed ex moglie pungente

La puntata di Belve andata in onda su Rai2 ha generato una forte reazione sui social. Durante l’intervista a Teo Mammucari, il comico ha lasciato lo studio dopo soli cinque minuti, scatenando un'ondata di commenti e meme su X. La situazione si è intensificata con il commento della sua ex moglie, Thais Souza Wiggers, che su Instagram ha pubblicato: "Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade".

Tra i protagonisti del dibattito, la cantante Noemi, vicina alla conduttrice Francesca Fagnani, ha definito la reazione di Mammucari “incommentabile”. Anche il rapper Frankie hi-nrg mc ha contribuito al dibattito con ironia, chiedendosi se Mammucari avesse ricordato di essere un professionista “nell’ultimo minuto”. Gli spettatori non hanno risparmiato critiche, con un utente che ha ironizzato: “Pensava di essere a Buona Domenica?”, sottolineando il contrasto tra lo stile di quel programma e l’approccio provocatorio di Belve.

Non sono mancati elogi per Francesca Fagnani, che ha mantenuto la calma durante l’intervista. “Perfetta”, ha commentato un utente, mentre altri hanno scherzato: “Meriterebbe un Nobel per la pace e per la calma”. La conduttrice, sempre attiva sui social, ha ringraziato il pubblico con un messaggio di riconoscenza: “Grazie amici, stasera più che mai”.

Mammucari, dopo la trasmissione, ha pubblicato e poi cancellato un post su X, accompagnato da un video con messaggi vocali ricevuti dalla conduttrice, dove si intuiva come fosse stato lui stesso a proporsi per partecipare al programma. Il post, intitolato "quanto amo questa donna", ha alimentato ulteriormente le polemiche, prima di essere rimosso.

