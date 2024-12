Roma, incidente mortale sulla Pontina: 53enne perde la vita, tre feriti ricoverati

Incidente mortale questa notte sulla via Pontina a Roma, all'altezza del km 21,00 in direzione Latina. Lo scontro è avvenuto poco prima dell’una tra una Bmw 120, con tre persone a bordo, e una Fiat Punto guidata da un uomo di 53 anni, che ha perso la vita sul colpo. Le tre persone nella Bmw, due donne e un uomo di età compresa tra i 28 e i 32 anni, sono state trasportate al Sant’Eugenio con ferite non gravi.

Sono stati richiesti i test alcolemici e tossicologici di rito per tutti i coinvolti. La Polizia Locale è impegnata nelle indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.

