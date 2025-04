Roma - Nettuno: arrestato 28enne per l'omicidio di Cosimo Ciminiello

Un 28enne residente a Nettuno è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso Cosimo Ciminiello, 37 anni, il 23 marzo scorso. L'omicidio è avvenuto in via Lucania, nei pressi di un complesso di case popolari, dove Ciminiello è stato colpito al petto da un proiettile calibro 22.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Roma e dal commissariato Anzio-Nettuno, ipotizzano che il movente possa essere legato a un debito di droga. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze da parenti della vittima e persone vicine all'indagato, riscontrando diverse contraddizioni. Determinante è stata l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che hanno ripreso l'autovettura dell'indagato mentre raggiungeva il luogo del delitto e si allontanava dopo aver sparato.

