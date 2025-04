Nanni Moretti ricoverato d'urgenza al San Camillo di Roma per infarto

Il regista e attore Nanni Moretti, 71 anni, è stato colpito da un infarto nel tardo pomeriggio del 2 aprile 2025. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e attualmente si trova in terapia intensiva cardiologica.

Questo episodio segue un precedente infarto avvenuto il 1° ottobre 2024, che aveva impedito a Moretti di partecipare alla presentazione del film "Vittoria" a Napoli. In quell'occasione, il regista aveva rassicurato il pubblico con un videomessaggio dall'ospedale, dichiarando: "Mi dispiace non essere lì con voi, ma sto bene. Starò meglio, tornerò presto".

