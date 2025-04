Ritrovato il corpo di Ilaria Sula, la studentessa scomparsa a Roma: fermato l'ex fidanzato

Il corpo di Ilaria Sula, 22 anni, scomparsa il 25 marzo da Roma, è stato rinvenuto questa mattina in un'area boschiva nei pressi di Poli, all'interno di una valigia. Le autorità hanno fermato l'ex fidanzato, un 23enne di origini filippine, sospettato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe accoltellato la giovane in un appartamento di via Homs, nel quartiere Africano, per poi disfarsi del corpo. Ilaria, studentessa di Statistica all'Università La Sapienza, era uscita di casa senza effetti personali, suggerendo un'uscita di breve durata. Il suo telefono è stato localizzato nella zona del Quarticciolo. Le forze dell'ordine stanno effettuando accertamenti nell'appartamento di via Homs per raccogliere ulteriori prove.

Roma - Nettuno: arrestato 28enne per l'omicidio di Cosimo Ciminiello - Un 28enne residente a Nettuno è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso Cosimo Ciminiello, 37 anni, il 23 marzo scorso. L'omicidio è avvenuto in via Lucania, nei pressi di un complesso di case popolari, dove Ciminiello è stato colpito al petto da un proiettile calibro 22.

Roma, crollo palazzina a Monteverde: deceduto il turista scozzese ferito nell'esplosione - Il turista scozzese di 54 anni, rimasto gravemente ferito nell'esplosione e nel conseguente crollo di una palazzina tra via Pio Foà e via Vitellia nel quartiere Monteverde a Roma, è deceduto oggi. L'incidente era avvenuto domenica 23 marzo.La Procura di Roma, sotto la guida del procuratore aggiunto Giovanni Conzo, ha avviato un'inchiesta ipotizzando i reati di disastro e omicidio colposo.

Roma: Sei Ultras Indagati per Spaccio di Cocaina nella Curva Sud dello Stadio Olimpico - La Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Roma, ha notificato un decreto di fissazione di interrogatorio a tre membri del gruppo ultras "Gruppo Quadraro", attivo nella parte centrale del secondo anello della Curva Sud dello Stadio Olimpico.