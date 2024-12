Ajax-Lazio: formazioni, orario e dove seguire la sfida di Europa League

La Lazio affronta oggi, giovedì 12 dicembre 2024, l'Ajax nella sesta giornata dell'Europa League. La partita si disputerà alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam con inizio alle ore 21:00. I biancocelesti, guidati da Marco Baroni, puntano a consolidare il primo posto nel girone e assicurarsi l'accesso agli ottavi di finale. Attualmente, la Lazio è in testa alla classifica con 13 punti, mentre l'Ajax occupa la sesta posizione con 10 punti.

Le probabili formazioni

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Taylor, Henderson, Fitz-Jim; Traoré, Brobbey, Akpom. Allenatore: Farioli.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Pedro; Castellanos. Allenatore: Baroni.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming attraverso NOW e l'app Sky Go. Questo incontro è un banco di prova significativo per entrambe le squadre, con la Lazio determinata a mantenere la leadership del girone e l'Ajax intenzionato a migliorare la propria posizione in classifica.

