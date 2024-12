Sanremo Giovani: svelati gli 8 finalisti per le Nuove Proposte di Sanremo 2025

Sanremo Giovani ha selezionato gli otto finalisti che si contenderanno l'accesso al Festival di Sanremo 2025 nella categoria "Nuove Proposte". I finalisti sono: Mew, Angelica Bove, Vale LP e Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre, Selmi, Etra e Maria Tomba.

La semifinale, trasmessa il 10 dicembre su Rai 2, ha visto la partecipazione di dodici artisti, tra cui Mew, Angelica Bove, Vale LP e Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre e Selmi, che hanno ottenuto il pass per la finale. A questi si aggiungono Etra e Maria Tomba, selezionati attraverso Area Sanremo.

La finale di Sanremo Giovani si terrà il 18 dicembre in prima serata su Rai 1, condotta da Carlo Conti e Alessandro Cattelan. In questa occasione, gli otto finalisti si sfideranno per conquistare uno dei quattro posti disponibili nella sezione "Nuove Proposte" del Festival di Sanremo 2025.

È interessante notare che molti dei finalisti provengono da precedenti esperienze in talent show: Mew, Angelica Bove, Vale LP, Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre e Maria Tomba hanno partecipato a programmi come X Factor e Amici.

L'attesa è alta per scoprire quali tra questi giovani talenti riusciranno a calcare il prestigioso palco dell'Ariston, portando una ventata di freschezza e novità al panorama musicale italiano.

