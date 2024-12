Matteo Berrettini e la lettera al tennis: L'amore della mia vita, una sfida che mi completa

Matteo Berrettini ha dedicato una commovente lettera al tennis, pubblicata sul sito ufficiale dell'ATP, raccontando il profondo legame che lo unisce a questo sport. "Caro tennis. Ho sentito che eri l'amore della mia vita. Sei stato una sfida e continui ad esserlo, ed è per questo che mi piaci così tanto. Sei sempre stato una questione di famiglia, qualcosa che scorreva nel nostro sangue". Così esordisce lo scritto del tennista romano, vincitore della Coppa Davis 2023.

Berrettini ha ripercorso le origini della sua passione: "La prima cosa che hanno fatto i miei genitori è stato darmi una racchetta, quando avevo solo tre anni. Non mi piaceva il tennis, così ho smesso. Poi, a otto anni, mio fratello più piccolo mi ha chiesto di tornare a giocare per divertirci. Lui voleva essere Djokovic, io Federer. Giocavamo ore in casa, con palloncini o racchette di qualsiasi tipo. Non era importante, volevamo solo divertirci".

Il percorso non è stato lineare, ma il legame con il tennis è cresciuto: "Non siamo partiti col piede giusto, ma ora mi diverto completamente. Tu sei una parte di me da allora". La lettera prosegue con ricordi significativi, tra cui il torneo di Roma del 2017: "Ho perso malamente contro Fognini, mi ha schiantato. Mi hai colpito duramente, ma hai fatto nascere emozioni forti che volevo provare ancora. Mi hai insegnato tutto in modo duro, ma è questo che mi ha portato dove sono oggi".

Berrettini sottolinea i valori che il tennis gli ha trasmesso: "Mi hai insegnato a essere resiliente, a credere nelle persone e a costruire amicizie che sono quasi famiglia. Grazie a te ho incontrato persone che mi hanno cambiato la vita, dentro e fuori dal campo". La lettera si chiude con una promessa: "Dopo tutti questi anni, penso di conoscerti. Sarebbe bello vedere cosa ci aspetta ancora. Con amore, Matteo".

ATP Brisbane: Berrettini, Arnaldi e Djokovic protagonisti in Australia - Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, rispettivamente numeri 34 e 37 del ranking ATP, apriranno la stagione 2025 partecipando al torneo ATP 250 di Brisbane, in programma dal 29 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025. Per Arnaldi si tratta della seconda presenza dopo i quarti di finale raggiunti lo scorso anno, mentre Berrettini esordirà nel torneo del Queensland.

Italia Coppa Davis: le lacrime di Berrettini - L'Italia ha conquistato la sua terza Coppa Davis, la seconda consecutiva, superando i Paesi Bassi con un netto 2-0 nella finale disputata a Malaga. Il trionfo è stato suggellato dalle prestazioni impeccabili di Matteo Berrettini e Jannik Sinner.Berrettini ha aperto le danze sconfiggendo Botic van de Zandschulp con un punteggio di 6-4, 6-2, dimostrando una forma ritrovata dopo un periodo segnato da infortuni.

Coppa Davis 2024: Italia in vantaggio 1-0 sull'Olanda grazie a Berrettini - Nella finale di Coppa Davis 2024, l'Italia ha preso il comando contro i Paesi Bassi grazie alla vittoria di Matteo Berrettini su Botic van de Zandschulp con un netto 6-4, 6-2. Questo successo porta gli azzurri in vantaggio per 1-0 nella serie, avvicinandoli alla possibilità di conquistare il terzo titolo nella competizione, dopo i trionfi del 1976 e del 2023.