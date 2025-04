Musetti domina Berrettini nel derby italiano e vola ai quarti a Montecarlo

Lorenzo Musetti supera Matteo Berrettini in due set nel derby azzurro degli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo e conquista l’accesso ai quarti. Sulla terra rossa del Principato, il tennista toscano si impone con un netto 6-3, 6-3, imponendo sin dall’inizio un ritmo elevato e un gioco vario che ha messo in difficoltà l’avversario. Berrettini, mai realmente in partita, ha faticato a contrastare la costanza e la precisione di Musetti, che ha risposto con lucidità al servizio del romano, togliendogli ogni riferimento.

Il primo set si è indirizzato rapidamente, con Musetti avanti 4-1 e capace di chiudere il parziale con autorità. Nel secondo set lo spartito non è cambiato: Berrettini ha provato a restare in scia, ma ha accusato anche qualche problema fisico, chiedendo un medical time out nella parte finale. Il toscano ha approfittato del calo dell’avversario e ha chiuso anche il secondo set con lo stesso punteggio.

Musetti affronterà nei quarti di finale il vincente tra Nuno Borges e Stefanos Tsitsipas. Prosegue anche il cammino di Carlos Alcaraz, che ha battuto il tedesco Daniel Altmaier per 6-3, 6-1 e ora se la vedrà con il francese Arthur Fils.

