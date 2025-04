Musetti batte Lehecka in rimonta e vola agli ottavi: sfiderà Berrettini nel derby italiano ATP Montecarlo

Lorenzo Musetti accede agli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, torneo su terra rossa con un montepremi di 6.128.940 euro. Il 23enne toscano, attualmente numero 16 del mondo e 13° favorito del seeding, ha superato il ceco Jiri Lehecka (n.28 ATP) in tre set con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-2 dopo due ore e 19 minuti di gioco. Musetti, coetaneo del suo avversario, affronterà ora Matteo Berrettini, 28enne romano e numero 34 del ranking ATP, in un atteso derby tutto italiano valido per un posto nei quarti.

Flavio Cobolli trionfa a Bucarest e conquista il suo primo titolo ATP - Flavio Cobolli ha conquistato il suo primo titolo in carriera in un torneo del circuito ATP, vincendo l’ATP 250 di Bucarest. Il tennista romano si è imposto oggi, 6 aprile, in finale contro l’argentino Sebastian Baez, numero 36 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-4, 6-4.

Cobolli-Baez oggi alle 13: finale Atp Bucarest in diretta su SkySport - Flavio Cobolli cerca il suo primo titolo Atp nella finale del torneo 250 di Bucarest, in programma oggi, domenica 6 aprile, contro l’argentino Sebastian Baez, numero 36 del mondo. Per il tennista azzurro si tratta della seconda finale della carriera nel circuito maggiore, dopo quella persa lo scorso agosto all’Atp 500 di Washington contro lo statunitense Sebastian Korda.

Darderi contro Griekspoor: finale Atp Marrakech, orario, precedenti e diretta tv - Luciano Darderi sfida oggi, domenica 6 aprile, l’olandese Tallon Griekspoor nella finale dell’ATP 250 di Marrakech. Il match è in programma alle ore 16 e si giocherà sul campo centrale del torneo marocchino. Griekspoor, numero 37 del ranking mondiale, ha vinto entrambi i precedenti contro l’italo-argentino: la prima volta al Roland Garros 2023 in tre set, la seconda a Parigi-Bercy senza perdere un set.