Berrettini-Musetti oggi agli ottavi ATP Montecarlo Masters: orario, precedenti e diretta tv

Al Masters 1000 di Montecarlo oggi si gioca il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, valido per gli ottavi di finale. L'incontro è in programma come terzo match sul Court Rainier III, con inizio non previsto prima delle ore 14:00.

Berrettini arriva a questo turno dopo aver eliminato Alexander Zverev, numero 2 del ranking ATP, con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-5. Musetti ha superato in rimonta Jiri Lehecka, imponendosi 1-6, 7-5, 6-2. I due tennisti italiani si affrontano per la terza volta in carriera: una vittoria a testa nei due precedenti. Musetti ha vinto la finale di Napoli nel 2022, Berrettini si è imposto nella semifinale di Stoccarda nel 2024. Questa sarà la loro prima sfida sulla terra rossa.

Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

