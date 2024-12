La beta per PC di Warcraft Rumble è disponibile

Annunciata durante la Warcraft Direct, la beta per PC di Warcraft Rumble è ora disponibile.

Grazie al completo supporto alle funzionalità cross-play, puoi affrontare Spedizioni, Incursioni e molte altre avventure di Azeroth su telefono e PC.

È possibile accedere entro la fine di dicembre per sbloccare ricompense esclusive, tra cui un avatar dedicato per PC.

Inoltre, nel corso del mese arriveranno tre nuovi Capi Condivisi su Rumble: Malfurion Grantempesta, Anub'Arak e Orgrim Martelfato, che combinano la forza di diverse Famiglie in una sola.

Infine, è stato appena reso disponibile l'evento Grande Inverno, che include sfide festive e ricompense per tutto il mese di dicembre e qualche oggetto sbloccabile speciale per ognuno dei Capi Condivisi.

