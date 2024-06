Assedi, Incursioni e molto altro nella Stagione 6 di Warcraft Rumble

La Stagione 6 è ormai arrivata ed è la più grande in assoluto. La settimana scorsa è iniziata con l'introduzione di una nuova funzionalità: gli Assedi. Queste avventure cooperative in miniatura, articolate in tre missioni, vedranno il giocatore e i membri della propria Gilda assediare le leggendarie città di Warcraft per mettere le mani su nuove, fenomenali ricompense. Roccavento, il primo Assedio, è stato pubblicato il 29 maggio, qui il teaser.

A partire da oggi si alzerà il tiro con la prima Incursione: Nucleo Ardente. Svelata alla BlizzCon 2023, Nucleo Ardente è la sfida più impegnativa di Warcraft Rumble. Una missione cooperativa in cui un giocatore e un amico metteranno alla prova le proprie abilità, il proprio ingegno ed i rispettivi Mini contro Ragnaros e i suoi scagnozzi. Nucleo Ardente prevede ricompense di valore crescente fino ad arrivare al premio finale: Ragnaros stesso come Capo giocabile. Qui il trailer.

Roccavento e Nucleo Ardente si alterneranno ogni due settimane. Per ulteriori informazioni consultate il blog.

Infine, verrà aggiunto un altro Mini alla nuova Famiglia Cenariana. Sarà possibile vederla dalla Stagione 7, Terra e Luna, invece, è già disponibile nella Stagione 6. Ogni volta che verrà giocato un Mini Cenariano, verrà scatenata la Pioggia di Stelle per infliggere ingenti danni elementali e Radici Avvolgenti per immobilizzare e avvelenare i nemici in un'area.

Per tutte le novità della Stagione 6 e anticipazioni sulla Stagione 7, consultate il blog.