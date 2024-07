Stagione 7 di Warcraft Rumble - nuova Famiglia e cinque nuovi Mini

La foresta è in agitazione. Dopo l'arrivo del DragoFatato e di Terra e Luna nelle Stagioni 5 e 6, è giunto il momento di scatenarela furia della natura: la Famiglia Cenariana si unisce ufficialmente ai ranghidi Warcraft Rumble nella Stagione 7.

Con cinque nuovissimi Mini, tra cui due Capi e treTruppe, la Stagione 7 non è solo quella più ricca di Mini proposta finora, maintroduce anche una zona completamente nuova:

· Radaluna, svelata in anteprima alla BlizzCon 2023, ospita cinque boss, tra cuipersonaggi leggendari come Alachiara e Ysera. Ogni boss sarà caratterizzato daun livello specifico nella mappa della Campagna, con tanto di versione Eroicaper ottenere ricompense extra.

· La Famiglia Cenariana si concentra su fattori come difesa, utilità eguarigione, aprendo nuove possibilità strategiche tanto in PvE quanto in PvP,come dimostrano i cinque nuovi Mini:

o Cenarius guida la carica come primo Capo della Famiglia, dotato di una potentecapacità di guarigione ad Area.

o Onu, il secondo CapoCenariano, funge da zona di schieramento mobile.

o L'Antico della Guerra è una Truppa in Mischia flessibile, la cuiforza aumenta in modo proporzionale in base al quantitativo di Oro speso perschierarla.

o La Bestia del Pantano è un Difensore pesante che non subisce dannielementali.

o Infine, il Lunagufo è l'incantatore a distanza della Famiglia,capace di infliggere danni ingenti e di cimentarsi in passi di danza da paura.

La Stagione 7 di Warcraft Rumble prenderà il via il10 luglio con il Festival Cenariano. Questo evento, della durata di 3 settimane,introdurrà sfide, modificatori e altri contenuti che permetteranno ai giocatoridi sbloccare tutti e 5 i nuovi Mini Cenariani.

Di seguito i link a materiali utili:

- Blogpost dedicato