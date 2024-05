Warcraft Rumble: nuove funzionalità e nuova Famiglia in arrivo

I Mini saranno anche piccoli, ma quest'estate si preannuncia GRANDE per Warcraft Rumble. Ieri è stata pubblicata la prima anteprima dei contenuti, con un assaggio di quello che il team ha in serbo per le prossime stagioni.

Assedi! La Stagione 6 si apre con una novità assoluta: gli Assedi! Queste avventure cooperative in miniatura, articolate in tre missioni, vedranno il giocatore e un membro della sua Gilda assediare le leggendarie città di Warcraft per mettere le mani su nuove, fenomenali ricompense. Roccavento, il nostro primo Assedio, sarà disponibile dal 29 maggio!

Incursioni! Una settimana dopo, il 5 giugno, arriverà la prima Incursione: Nucleo Ardente! Svelata alla BlizzCon 2023, Nucleo Ardente sarà la sfida più impegnativa di Warcraft Rumble. Una missione cooperativa in cui i giocatori, insieme a un amico, potranno metterere alla prova le loro abilità, il loro ingegno e i loro Mini contro Ragnaros e i suoi scagnozzi. Nucleo Ardente prevede ricompense di valore crescente fino ad arrivare al premio finale: Ragnaros stesso come Capo giocabile.

Cenariani! Infine, la Stagione 7 in arrivo il 10 luglio sarà caratterizzata dalla più grande espansione della collezione di Mini vista finora, con il debutto della Famiglia Cenariana al completo. Due nuovi Capi e altre tre Truppe completeranno il gruppo iniziale, permettendo ai giocatori di formare le loro prime armate druidiche. Maggiori dettagli sulla Famiglia Cenariana saranno disponibili nel corso dell'estate.

