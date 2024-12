Maxi incendio a Malibu: migliaia di evacuati e oltre 2.700 acri devastati in California

Un violento incendio boschivo, denominato Franklin Fire, sta devastando Malibu, in California, causando l'evacuazione di migliaia di persone. Le fiamme, alimentate dai forti venti di Santa Ana, conosciuti anche come "venti del diavolo", hanno già consumato quasi 2.700 acri di terreno, mettendo in pericolo oltre 8.100 abitazioni e strutture. Circa 6.000 residenti sono stati avvisati di prepararsi a un'eventuale evacuazione immediata.

Tra gli sfollati il celebre attore Dick Van Dyke, noto per il film Mary Poppins e prossimo a compiere 99 anni, insieme alla moglie Arlene. Anche la cantante Cher ha abbandonato la zona, come riportato da Skynews.

Oltre 700 vigili del fuoco sono già operativi per contenere le fiamme, con il supporto di altri 300 in arrivo. Nonostante gli sforzi, l'incendio non è ancora sotto controllo e ha distrutto un numero limitato di abitazioni senza causare feriti o vittime, secondo Anthony Marrone, capo dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles. Le fiamme hanno minacciato anche il molo di Malibu, uno dei simboli della città.

