Lindsey Vonn si qualifica per la Coppa del Mondo di sci: È come se non avessi mai smesso

Lindsey Vonn torna protagonista nel mondo dello sci annunciando la sua qualificazione per la prossima Coppa del Mondo, prevista tra il 21 e il 22 dicembre a Sankt Moritz. La sciatrice statunitense, ritiratasi quasi sei anni fa dopo aver conquistato 82 vittorie in Coppa del Mondo, ha condiviso l'emozione su Instagram: "Mi sono ufficialmente qualificata per la Coppa del Mondo. Le gare di questo fine settimana sono state divertenti e un'ottima occasione di allenamento. Ho ancora tanto lavoro da fare, ma è un passo importante nel mio percorso".

Vonn ha sottolineato come, nonostante i suoi lunghi anni di pausa e una recente sostituzione parziale del ginocchio, sia determinata a ritrovare la forma: "Essendo di nuovo in pista con i miei compagni di squadra, mi è sembrato di non aver mai smesso di gareggiare. Tuttavia, devo mantenere tutto in prospettiva. Non mi alleno né gareggio da quasi sei anni e ho avuto pochi giorni di preparazione. Passo dopo passo, sto diventando più forte".

Nel suo messaggio, la campionessa ha ringraziato chi l'ha sostenuta in questa sfida: "Questo viaggio ha significato moltissimo grazie al supporto della mia famiglia, amici, allenatori, partner, fan e soprattutto dei miei compagni di squadra. Grazie a tutti coloro che credono nell'impossibile con me!". Concludendo, Vonn ha espresso entusiasmo per i prossimi obiettivi, dicendo: "Passiamo al prossimo passo, divertiamoci!". Il ritorno di Lindsey Vonn promette di riportare emozioni e spettacolo sulle piste internazionali.

