Harry Potter: i possibili attori della serie TV HBO

La serie televisiva di HBO dedicata a "Harry Potter" sta attirando l'attenzione per le scelte di casting dei personaggi adulti. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, diversi media internazionali hanno riportato i nomi di attori considerati per ruoli chiave.

Per il ruolo del professor Albus Silente, preside di Hogwarts, si parla di Mark Rylance, premio Oscar per "Il ponte delle spie" e acclamato attore teatrale con tre Tony Awards e due Olivier Awards. Un'altra candidatura è quella di Mark Strong, noto per "Kick-Ass", "Kingsman" e "Shazam".

Paapa Essiedu è indicato come possibile interprete del professor Severus Piton, ruolo originariamente di Alan Rickman. Essiedu è riconosciuto per le sue performance in "I May Destroy You" e "Gangs of London".

Per il ruolo di Lord Voldemort, il nome di Cillian Murphy è tra quelli considerati. Murphy, vincitore dell'Oscar come miglior attore protagonista per "Oppenheimer", è celebre per "Peaky Blinders" e la trilogia del Cavaliere Oscuro.

Brett Goldstein, vincitore dell'Emmy per "Ted Lasso", è indicato come possibile interprete di Rubeus Hagrid, mentre Sharon Horgan è considerata per Minerva McGranitt. Ci sono inoltre speculazioni su Rachel Weisz per lo stesso ruolo.

La produzione ha dichiarato che il casting sarà inclusivo, senza discriminazioni basate su orientamento sessuale, etnia, disabilità o identità di genere. Tuttavia, l'età dei personaggi rispetterà quella descritta nei libri.

Per i ruoli di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley, sono state ricevute circa 30.000 candidature da bambini britannici. Le riprese inizieranno nell'estate del 2025 presso i Warner Bros. Studios Leavesden, location originale dei film.

La serie mira a essere fedele ai libri, ampliando alcuni aspetti di Hogwarts e mostrando ambienti inediti rispetto ai film.

