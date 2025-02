Realtà aumentata di Harry Potter nei negozi in Italia

WARNER BROS. DISCOVERY GLOBAL CONSUMER PRODUCTS ANNUNCIA UN’ESPERIENZA D’ACQUISTO INTERATTIVA CON LA REALTÀ AUMENTATA,

DISPONIBILE IN UNA SELEZIONE DI NEGOZI IN TUTTA ITALIA

L’attività celebra il lancio di nuovi prodotti

ispirati al mondo di Harry Potter

La lista dei negozi aderenti è consultabile su www.liberalamagia.it

Fino al 2 marzo, Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) Italy invita a raccolta streghe, maghi e babbani per vivere la magia di Harry Potter, attraverso la realtà aumentata!

I fan che visiteranno gli store di alcune insegne, tra cui Toys Center e Rocco Giocattoli, potranno scoprire la magia di Harry Potter ed avere la possibilità di vincere tantissimi premi.

Per partecipare, bisognerà visitare gli store aderenti, individuare i materiali di comunicazione dedicati all’iniziativa, inquadrare il QR code riportato sui materiali e seguire le istruzioni che appariranno sul proprio cellulare. L’attività, interattiva e coinvolgente, consentirà ai fan di partecipare ad un concorso a premi che mette in palio OGNI GIORNO una box di premi composta da:

Funko: Funko Bitty Pop! Un set che include 4 mini-figure da 2 cm

Funko Bitty Pop! Un set che include 4 mini-figure da 2 cm MGA: Miniverse Make It Mini Honeydukes™. NOVITÀ! Un mini replica per creare i dolci ispirati a Honeydukes: dai Bon Bon esplosivi alle gelatine Tuttigusti+1 di Bertie Bott, fino alle iconiche rane di cioccolato con vere e proprie mini carte collezionabili.

Miniverse Make It Mini Honeydukes™. NOVITÀ! Un mini replica per creare i dolci ispirati a Honeydukes: dai Bon Bon esplosivi alle gelatine Tuttigusti+1 di Bertie Bott, fino alle iconiche rane di cioccolato con vere e proprie mini carte collezionabili. Mattel: UNO Harry Potter. L'iconico gioco di carte per tutta la famiglia con i personaggi del mondo di Harry Potter.

UNO Harry Potter. L'iconico gioco di carte per tutta la famiglia con i personaggi del mondo di Harry Potter. Spin Master : Baccheta Lancia Incantesimi. NOVITÀ! Scuotendo la bacchetta per simulare il lancio di un incantesimo, dalla punta fuoriescono dei filamenti luccicanti, che danno l’impressione di un vero effetto magico.

: Baccheta Lancia Incantesimi. NOVITÀ! Scuotendo la bacchetta per simulare il lancio di un incantesimo, dalla punta fuoriescono dei filamenti luccicanti, che danno l’impressione di un vero effetto magico. Haribo: NOVITÀ! Tre edizioni limitate ispirate al magico mondo di Harry Potter e dedicate ai tre protagonisti della saga: Harry, Ron e Hermione. Le caramelle, dai colori vivaci e dalle forme incantate come Edvige, Grattastinchi, Crosta e il Cappello Parlante, sono disponibili in tanti gusti irresistibili, tra cui due golosissime novità, zucchero filato e caramello.

Tra tutti i partecipanti verrà poi assegnato, ad estrazione finale, un SUPERPREMIO che include i seguenti prodotti esclusivi:

Cinereplicas: Nimbus 2000 Junior. Replica in miniatura realizzata con gli schizzi originali dell'archivio dei film di Harry Potter. Confezionata in una bellissima scatola, completa di certificato di autenticità, supporto e di un boccino d'oro. Bacchette Prestige Harry Potter e Albus Silente. Le bacchette catturano fedelmente l'essenza delle versioni originali viste nei film. Sono, inoltre, decorate con un numero di serie univoco, che ne garantisce l'esclusività.

Nimbus 2000 Junior. Replica in miniatura realizzata con gli schizzi originali dell'archivio dei film di Harry Potter. Confezionata in una bellissima scatola, completa di certificato di autenticità, supporto e di un boccino d'oro. Bacchette Prestige Harry Potter e Albus Silente. Le bacchette catturano fedelmente l'essenza delle versioni originali viste nei film. Sono, inoltre, decorate con un numero di serie univoco, che ne garantisce l'esclusività. LEGO®: Icone di Hogwarts™ - Edizione del collezionista. Un favoloso set da costruzione che include Edvige, i famosi occhiali di Harry Potter, le pozioni magiche, le bacchette le minifigure dorate di Albus Silente, della professoressa McGranitt e di Hagrid. Un set imperdibile per tutti i collezionisti e gli appassionati del brand.

Icone di Hogwarts™ - Edizione del collezionista. Un favoloso set da costruzione che include Edvige, i famosi occhiali di Harry Potter, le pozioni magiche, le bacchette le minifigure dorate di Albus Silente, della professoressa McGranitt e di Hagrid. Un set imperdibile per tutti i collezionisti e gli appassionati del brand. Sideshow: Prime Collectible Figure Harry Potter con Edvige. Una bellissima statuina da collezione da 28 cm, che ritrae perfettamente Harry ed Edvige

Prime Collectible Figure Harry Potter con Edvige. Una bellissima statuina da collezione da 28 cm, che ritrae perfettamente Harry ed Edvige Witor’s: buono del valore di 100€ da spendere per l’acquisto della linea di tavolette e snack Harry Potter. Cioccolato che frizza in bocca, rane tridimensionali che svettano sulle barrette, biscotti a forma di biglietti del treno per Hogwarts, cristalli dorati che luccicano come oro, pop-corn caramellati che si rivelano solo dopo l’assaggio… sono solo alcune delle magie da vivere al primo morso.

L’iniziativa verrà comunicata sui principali negozi del canale toys specialist e in alcune catene della grande distribuzione, la lista completa è visionabile su www.liberalamagia.it. Visitando la landing del concorso, e cliccando sui loghi dei retailer partner, gli utenti potranno trovare il punto vendita a loro più vicino, dove partecipare all’iniziativa e scoprire tanti nuovi prodotti ispirati alla saga.

Tra le novità appena lanciate, ci sono sette nuovi set a tema Harry Potter™ che vanno ad ampliare l’attuale gamma di prodotti da collezione LEGO®. Si tratta di costruzioni rappresentanti scene iconiche della saga con incredibili dettagli! Scopri La Tana – Edizione del Collezionista, vivi emozionanti sfide con il Club dei Duellanti e prendi lezioni uniche come Incantesimi e Volo. Completa l’avventura con il sidecar di Hagrid™, i negozi di Diagon Alley™ e la misteriosa Villa Malfoy!

Un altro prodotto da scoprire è Make It Mini Harry Potter Honeydukes Playset, un set di MGA per creare la propria versione dei famosi Honeydukes, i dolciumi imperdibili di Hogwarts e replicare, così, il carrello di Mielandia da Hogwarts Express.

Harry Potter: i possibili attori della serie TV HBO - La serie televisiva di HBO dedicata a "Harry Potter" sta attirando l'attenzione per le scelte di casting dei personaggi adulti. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, diversi media internazionali hanno riportato i nomi di attori considerati per ruoli chiave.

Harry Potter: Paapa Essiedu in lizza per il ruolo di Severus Piton nella serie HBO, scoppia la polemica - Paapa Essiedu potrebbe interpretare Severus Piton nella nuova serie televisiva targata HBO, basata sulla saga letteraria di J.K. Rowling. L'attore britannico, noto per ruoli in produzioni come I May Destroy You, Progetto Lazarus e Gangs of London, non ha ancora confermato ufficialmente la sua partecipazione al progetto.

Arriva oggi Harry Potter: Campioni di Quidditch su Nintendo Switch - Sono ora disponibili la Stagione 1 e la nuova modalità 6v6 Pro Quidditch Warner Bros. Games ha annunciato oggi che Harry Potter: Campioni di Quidditch è ora disponibile per Nintendo Switch. I giocatori possono adesso acquistare l’edizione digitale Standard a €29,99 (prezzo consigliato al pubblico) e l’edizione Deluxe sia fisica che digitale a €39,99 (prezzo consigliato al pubblico) per Nintendo Switch, oltre che per PlayStation®5, PlayStation4, Xbox Series X and Xbox One.