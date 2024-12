Harry Potter: Paapa Essiedu in lizza per il ruolo di Severus Piton nella serie HBO, scoppia la polemica

Paapa Essiedu potrebbe interpretare Severus Piton nella nuova serie televisiva targata HBO, basata sulla saga letteraria di J.K. Rowling. L'attore britannico, noto per ruoli in produzioni come I May Destroy You, Progetto Lazarus e Gangs of London, non ha ancora confermato ufficialmente la sua partecipazione al progetto. La serie, annunciata come un adattamento più fedele ai romanzi rispetto ai film, prevede che ogni stagione copra uno dei sette libri della saga.

La possibile scelta di Essiedu ha però generato polemiche sui social. Alcuni fan contestano il casting, sottolineando che la pelle nera dell'attore non riflette la descrizione letteraria di Piton. Le critiche ricalcano dibattiti già emersi in occasione di altre reinterpretazioni di personaggi iconici, come La Sirenetta con Halle Bailey o Biancaneve con Rachel Zegler. Parte del pubblico accusa questa scelta di essere guidata da logiche di cancel culture o dalla cosiddetta cultura woke.

Essiedu erediterà un ruolo reso iconico da Alan Rickman, l'attore britannico che interpretò Piton negli otto film della saga cinematografica, prima della sua scomparsa nel 2016. La nuova serie televisiva punta a riportare in vita l'universo di Harry Potter con un taglio più vicino alle opere originali, offrendo così ai fan un'esperienza narrativa inedita e approfondita.

