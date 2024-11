Arriva oggi Harry Potter: Campioni di Quidditch su Nintendo Switch

Sono ora disponibili la Stagione 1 e la nuova modalità 6v6 Pro Quidditch

Warner Bros. Games ha annunciato oggi cheHarry Potter: Campioni di Quidditch è ora disponibile per Nintendo Switch. I giocatori possono adesso acquistare l’edizione digitale Standard a €29,99 (prezzo consigliato al pubblico) e l’edizione Deluxe sia fisica che digitale a €39,99 (prezzo consigliato al pubblico) per Nintendo Switch, oltre che per PlayStation®5, PlayStation4, Xbox Series X and Xbox One.

Inoltre, ieri è iniziata ufficialmente la Stagione 1 ispirata alla celebre classe di Hogwarts, Difesa contro le Arti Oscure. La Stagione 1 includerà:

Eventi a tema festivo che comprendono Vacanze a Hogwarts e il Ballo del Ceppo.

La mappa della Tana innevata come parte dell'evento Vacanze a Hogwarts.

Tre nuovissime scope con speciali percorsi aggiornati.

Skin eroi per Bellatrix Lestrange, Severus Piton e molti altri.

Nuove emote, oggetti estetici, bacchette e molto altro.

Inoltre, ieri è stata rilasciata la nuova "Modalità Pro Quidditch", che introduce partite 6v6 PvP, in cui due squadre da sei giocatori ciascuna possono sfidarsi in partite online competitive.