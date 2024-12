Milan-Stella Rossa: Fonseca punta ai tre punti per restare tra le migliori otto in Champions

Il Milan si prepara a riaffermarsi in Champions League affrontando la Stella Rossa a San Siro mercoledì 11 dicembre. L'obiettivo è ottenere tre punti cruciali per avanzare tra le prime otto squadre del torneo, garantendo l'accesso diretto agli ottavi di finale. L'allenatore Paulo Fonseca ha sottolineato l'importanza di questa partita: "Se non vinciamo, sarà difficile entrare tra le prime otto. La Champions è una competizione speciale che offre motivazioni uniche. Sebbene la preparazione delle partite rimanga costante, ogni avversario richiede strategie specifiche. Il Milan ha un prestigio significativo in Europa, e dobbiamo esserne consapevoli per dimostrare che apparteniamo a questa élite".

Fonseca ha annunciato che Ruben Loftus-Cheek sostituirà Christian Pulisic, fermato da un infortunio: "Christian ha un piccolo problema, ma ho totale fiducia in Loftus-Cheek". Riguardo alla Stella Rossa, ha ricordato la recente vittoria per 5-1 contro lo Stoccarda, evidenziando la necessità di massima concentrazione per ottenere i tre punti.

Il tecnico portoghese ha anche affrontato il tema della differenza di rendimento tra Serie A e Champions League: "Le partite sono diverse, ma stiamo avvicinandoci al livello mostrato in Europa anche in campionato. Recentemente, siamo migliorati molto difensivamente, sia in Champions che in Serie A. La squadra ha imparato molto, come dimostrato nella partita a Bratislava".

Per quanto riguarda i singoli, Fonseca ha aggiornato sulle condizioni di Theo Hernandez: "Si allena bene, è migliorato e deve continuare a lavorare". Ha inoltre menzionato i frequenti dialoghi con Zlatan Ibrahimovic: "Parliamo spesso di tutto: condizioni dei giocatori, della squadra... Siamo sempre in contatto riguardo ai risultati e al momento della squadra con la massima onestà".

Il Milan affronta questa sfida con l'intento di consolidare la propria posizione in Champions League, consapevole dell'importanza di ogni partita per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Atalanta-Milan: orario, formazioni e dove vederla in tv oggi 6 dicembre - Il Milan torna in Serie A dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo e affronta l’Atalanta oggi, venerdì 6 dicembre, alle 20:45 al Gewiss Stadium. I nerazzurri di Gasperini sono in gran forma, al secondo posto con 31 punti, a -1 dal Napoli capolista, mentre i rossoneri si trovano settimi con 22 punti e una partita da recuperare contro il Bologna.

Milan-Sassuolo: orario, formazioni probabili e dove seguire il match in tv - Impegno di Coppa Italia per il Milan, che affronta il Sassuolo a San Siro negli ottavi di finale del torneo. I rossoneri arrivano al match dopo il netto successo per 3-0 contro l'Empoli in campionato. L'obiettivo del tecnico Fonseca è superare il turno, ma si troverà di fronte una squadra in ottima forma.

Milan-Empoli: probabili formazioni, orario e dove seguire la partita in diretta - Il Milan torna in campo oggi, sabato 30 novembre 2024, alle ore 18:00, ospitando l'Empoli allo Stadio San Siro per la 14ª giornata di Serie A. Dopo la sofferta vittoria in Champions League contro lo Slovan Bratislava, i rossoneri cercano un successo per rilanciarsi nella corsa alla Champions League, attualmente distante nove punti.