MasterChef Italia 14: al via la nuova stagione tra novità e sfide emozionanti

MasterChef Italia è pronto a riaccendere i fornelli con la sua quattordicesima edizione, al via giovedì 12 dicembre 2024 in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW. Il celebre cooking show, prodotto da Sky Original in collaborazione con Endemol Shine Italy, vedrà il ritorno del consolidato trio di giudici: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

La nuova stagione introduce diverse novità nel format. Nei primi due episodi, durante i Live Cooking, gli aspiranti chef avranno 45 minuti per preparare il loro piatto e 5 minuti per presentarlo ai giudici. Con tre "sì" accederanno direttamente alla Masterclass; con due saranno messi in stand-by, mentre con uno o nessun "sì" dovranno lasciare la competizione. I più audaci potranno optare per l'opzione "all-in", ottenendo 5 minuti extra per completare il piatto, ma dovranno convincere tutti e tre i giudici per proseguire.

Per coloro che riceveranno due "sì", è prevista una nuova sfida: il Blind Test. In questa prova, i giudici, bendati, assaggeranno i piatti senza conoscere l'autore, basando il loro giudizio esclusivamente sul gusto.

Le classiche prove del programma, come le Mystery Box, gli Invention Test, i Pressure Test e gli Skill Test, saranno arricchite da varianti come la Red Mystery Box, che penalizza i piatti peggiori, e la Golden Mystery Box, che premia più di un vincitore con l'accesso immediato alla balconata. Non mancheranno le prove in esterna, ambientate in luoghi suggestivi, e la partecipazione di chef stellati e ospiti internazionali.

Il vincitore di questa edizione riceverà un premio di 100.000 euro in gettoni d'oro, la pubblicazione del proprio libro di ricette con Baldini+Castoldi e l'accesso a un corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

MasterChef Italia conferma il suo impegno verso la sostenibilità, adottando pratiche plastic-free ed eco-friendly. In collaborazione con Last Minute Market, il programma recupera le eccedenze alimentari a beneficio dell'Opera Cardinal Ferrari, che offre pasti alle persone in difficoltà a Milano. Questo impegno ha permesso a MasterChef di ottenere la certificazione Food Waste Management System da Bureau Veritas, un traguardo unico nel panorama televisivo mondiale.

L'appuntamento con la nuova stagione di MasterChef Italia è fissato per il 12 dicembre 2024, pronto a offrire nuove sfide culinarie e a scoprire il prossimo talento della cucina italiana.

