Jannik Sinner riparte: allenamenti a Dubai e obiettivo Australian Open 2025

Jannik Sinner, attuale numero uno del tennis mondiale, ha ripreso gli allenamenti dopo una breve pausa, preparando la stagione 2025 con l'obiettivo di mantenere il vertice del ranking ATP e prolungare la sua carriera fino ai 30 anni. In un incontro con la stampa, Sinner ha dichiarato: "L'obiettivo non è vincere soltanto per tre anni, ma essere ancora in gioco quando ne avrò 30. Questa stagione è stata incredibile, ma tutto può cambiare".

La preparazione invernale si svolge a Dubai, scelta strategica per le condizioni climatiche favorevoli e le strutture all'avanguardia. Il team di Sinner include il coach Simone Vagnozzi, il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio, entrambi con esperienza nel team di Novak Djokovic.Darren Cahill, co-allenatore, si unirà al gruppo direttamente a Melbourne per gli Australian Open.

Il calendario di Sinner per il 2025 prevede:

- Opening Week: esibizione benefica alla Rod Laver Arena di Melbourne dal 7 al 10 gennaio.

- Australian Open: primo Slam dell'anno, dal 12 al 26 gennaio, dove difenderà il titolo conquistato nel 2024.

- ATP 500 di Rotterdam: dal 3 al 9 febbraio, torneo vinto nella scorsa stagione.

- ATP 500 di Doha: dal 17 al 22 febbraio, nuova aggiunta al suo programma.

- Masters 1000 di Indian Wells e Miami: rispettivamente dal 5 al 16 marzo e dal 19 al 30 marzo.

- ATP 500 di Monaco di Baviera: dal 14 al 20 aprile, per iniziare la stagione su terra battuta.

- Masters 1000 di Madrid e Roma: rispettivamente dal 23 aprile al 4 maggio e dal 7 al 18 maggio.

- Roland Garros: dal 25 maggio all'8 giugno.

Questa pianificazione riflette la strategia di Sinner per gestire al meglio le energie e affrontare con successo i principali appuntamenti del circuito. La determinazione e l'impegno del tennista altoatesino sono focalizzati sul mantenimento del suo status ai vertici del tennis mondiale e sulla continua crescita professionale.

Caso Doping Sinner: Rublev sottolinea stress e ansia, critica le regole Antidoping - Cresce l'attesa per la sentenza definitiva del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) riguardante il caso di doping di Jannik Sinner. Il numero uno del tennis mondiale, inizialmente assolto dall'International Tennis Integrity Agency (ITIA), dovrà attendere almeno fino a febbraio 2025 per il verdetto, a seguito del ricorso presentato dalla World Anti-Doping Agency (WADA).

Kyrgios lancia una nuova provocazione a Sinner: Tornare in campo senza fallire test antidoping - Nick Kyrgios ha riacceso la polemica con Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, con un nuovo tweet su X. Il tennista australiano, ancora in fase di recupero dopo un lungo stop, ha scritto: "È bello aver messo in banca tanti giorni consecutivi di allenamento.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya: la crisi è alle spalle? Il viaggio a Miami segna una possibile riconciliazione - La relazione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya potrebbe aver superato la crisi che l'aveva colpita recentemente. Come riportato dal Corriere della Sera, il viaggio di Sinner a Miami per il 26esimo compleanno di Kalinskaya sembra segnare la fine dei problemi sentimentali tra i due.