Meteo, maltempo sull'Italia: tempesta e nuove piogge nel weekend

Il maltempo continua a colpire l'Italia con pioggia, vento e temperature rigide per altre 48 ore. La cosiddetta tempesta dell’Immacolata sta causando forti disagi, specialmente in Emilia Romagna e nel Basso Tirreno. La situazione, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, è aggravata da un vortice polare che ha portato nevicate abbondanti su Alpi e Appennini, contribuendo a ingrossare i fiumi pericolosamente.

In queste ore, il rischio maggiore è rappresentato dalla pioggia che sta sciogliendo la neve a bassa quota. Persistono allerta e monitoraggi al Nord per il rischio idrogeologico, mentre al Sud si registrano rovesci intensi, in particolare sul Basso Tirreno. Forti venti continuano a interessare il Nord-Est e le Isole Maggiori.

Da mercoledì 11 a venerdì 13 dicembre, il maltempo dovrebbe concedere una tregua con cieli più sereni e temperature comunque sotto la media stagionale, accompagnate da locali gelate notturne. Tuttavia, il weekend segnerà l’arrivo di un nuovo ciclone: da sabato si prevedono piogge intense lungo il versante tirrenico e, domenica, forti temporali si sposteranno verso il Centro-Sud.

I dati del programma Copernicus dell’Unione Europea confermano che il 2024 è destinato a diventare l’anno più caldo mai registrato, superando il record del 2023. Nei mesi recenti, 16 su 17 hanno mostrato un aumento medio delle temperature globali superiore di 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali, la soglia critica stabilita dagli Accordi di Parigi del 2015.

Previsioni Meteo:

Martedì 10 dicembre : instabilità in Emilia Romagna e basso Piemonte; piogge su Umbria, Toscana, Sardegna, Lazio e Campania.

: instabilità in Emilia Romagna e basso Piemonte; piogge su Umbria, Toscana, Sardegna, Lazio e Campania. Mercoledì 11 dicembre : nubi sparse al Nord, asciutto al Centro e piogge residue in Campania.

: nubi sparse al Nord, asciutto al Centro e piogge residue in Campania. Giovedì 12 dicembre: condizioni stabili al Nord e Centro, poco nuvoloso al Sud.

Il weekend porterà nuove perturbazioni, intensificando ancora il carattere instabile di questo dicembre.

