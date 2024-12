PlayStation celebra il Natale in Rinascente Firenze

Dal 2 dicembre al 3 gennaio, uno speciale spettacolo di luci, vetrine a tema e un pop-up store

Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare una collaborazione con Rinascente Firenze, per celebrare e condividere con il pubblico la passione per il videogioco, anche a Natale.

A partire dal 2 dicembre e fino al 3 gennaio, le cinque vetrine principali dello store di Piazza della Repubblica saranno interamente allestite a tema PlayStation e le facciate del palazzo, grazie all’utilizzo di una cascata di luci Twinkly, offriranno agli astanti un originale racconto visivo luminoso, creato ad hoc dall’agenzia Xister Reply per celebrare i valori del brand PlayStation e augurare un “Felice Natale” ai cittadini di Firenze.

A completare l’esperienza, per tutti i clienti di Rinascente Firenze, al secondo piano dello store, un esclusivo pop-up store gestito da Gamestop, dove sarà possibile scoprire, e acquistare tutte le novità di PlayStation per il Natale 2024.

Per saperne di più, guarda il video dedicato:

https://www.youtube.com/watch?v=D7c8lahE2XY

