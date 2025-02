Ninja Five-O disponibile per PlayStation, Nintendo e Steam

KONAMI annuncia che Ninja Five-O, originariamente pubblicato per GameBoy Advance nel 2003, è ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation4 e PC via Steam.

Scatenate il pieno potere del Ninjutsu nei panni di Joe Osugi, un detective della città di Zipangu determinato a liberare le strade da una feroce organizzazione terroristica influenzata da maschere mitologiche.

I giocatori potranno utilizzare un'ampia gamma di fendenti, attacchi dalla distanza con shuriken e combinazioni offensive basate sul rampino per fermare dirottamenti di treni, rapine in banca e molto altro ancora.

Nuove caratteristiche e modalità classiche:

Time Trial Mode: gli stage già superati potranno essere rigiocati in modalità a tempo. Ogni stage avrà un obiettivo e dovrà essere terminato prima dello scadere del tempo assegnato.

Possibilità di salvare/caricare i progressi in qualsiasi momento.

Tornate sui vostri passi grazie alla funzione rewind per superare le fasi più difficili.

