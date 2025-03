A Pasqua PlayStation-KitKat di nuovo insieme

A Pasqua PlayStation-KitKat di nuovo insieme per celebrare il gusto e il divertimento

Una collaborazione speciale che porta nuove sorprese e premi esclusivi per gli amanti del cioccolato e dei videogiochi.

In occasione delle festività pasquali, Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare la rinnovata collaborazione con KitKat – il primo snack a livello globale del gruppo Nestlé - e il lancio della nuova collezione di uova di Pasqua personalizzate PlayStation e Astro Bot. Due brand amatissimi dagli italiani si uniscono per offrire un'esperienza unica, che unisce il gusto del cioccolato al divertimento videoludico.

Le uova PlayStation - KitKat saranno disponibili al pubblico al prezzo consigliato di 9,49€ e proposte in due gusti: cioccolato al latte, apprezzatissima dai più giovani, e al gusto caramello, entrambe arricchite da gustosi pezzetti di wafer croccante.

Ogni uovo, avvolto in un packaging che celebra il successo di Astro Bot, titolo in esclusiva per PlayStation5, contiene un KitKat Bunny e un voucher per riscattare una settimana di prova gratuita di PlayStation Plus Premium, il servizio in abbonamento che offre, tra i suoi vantaggi, l’accesso a una vastissima libreria di giochi fruibili su PS4, PS5 e PC, multigiocatore online, giochi mensili, versioni di prova delle ultime uscite e molto altro.

Ma le sorprese non finiscono qui: fino al 31 maggio, acquistando un uovo firmato KitKat e PlayStation, sarà possibile partecipare al concorso per provare a vincere una console PlayStation5 e una copia fisica del gioco Astro Bot, videogioco sviluppato da Team Asobi e Game of the Year 2024. Coloro che all’interno dell’uovo troveranno l’esclusivo Golden Ticket a forma di Astro Bot, si aggiudicheranno gli ambiti premi.

Un’occasione imperdibile per concedersi un momento di dolcezza e, al tempo stesso, immergersi nel mondo PlayStation!

