PSN down oggi: problemi al PlayStation Network bloccano il gaming online

Il 24 febbraio 2025, nel tardo pomeriggio italiano, il PlayStation Network (PSN) ha subito un'interruzione, impedendo ai giocatori di accedere ai servizi online su console come PS5, PS4, PS3 e PS Vita. Il sito Downdetector ha registrato un picco nelle segnalazioni di problemi, con oltre 71.000 utenti che hanno riportato difficoltà di connessione.

Il PSN è una piattaforma online che consente ai giocatori di sfidarsi in multiplayer e accedere a vari servizi digitali. Per usufruire del PSN è necessario un account gratuito, mentre alcuni servizi sono riservati agli abbonati a pagamento. L'interruzione ha compromesso tutte le attività che richiedono una connessione online, rendendo inaccessibili funzionalità come la gestione degli account, il PlayStation Store e le modalità multiplayer.

Sony ha riconosciuto il problema attraverso i suoi canali ufficiali, affermando: "Siamo a conoscenza del fatto che alcuni utenti potrebbero attualmente riscontrare problemi con il PSN".Al momento, l'azienda sta lavorando per risolvere l'interruzione, ma non è stata fornita una tempistica precisa per il ripristino completo dei servizi.

Questa interruzione segue un precedente blackout del PSN avvenuto il 7 febbraio 2025, durato circa 24 ore.Durante quel periodo, Sony ha offerto cinque giorni di abbonamento gratuito a PlayStation Plus come compensazione per gli utenti colpiti.

Gli utenti sono invitati a monitorare la pagina ufficiale dello stato dei servizi PlayStation per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione.

PLAYSTATION STATE OF PLAY: SVELA I MISTERI DI HELL IS US - Nacon e lo studio di sviluppo Rogue Factor hanno annunciato la data di uscita di Hell is Us durante lo State of Play di febbraio 2025 di PlayStation. Hell is Us uscirà il 4 settembre 2025 su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC. I preordini sono già aperti sul PlayStation Store e saranno aperti nei prossimi giorni su Xbox e PC.

PlayStation - Safer Internet Day 2025 - n occasione del Safer Internet Day, l’iniziativa globale che sensibilizza sull’importanza della sicurezza online e l’incoraggiamento all’uso responsabile della tecnologia, vogliamo riaffermare il nostro impegno alla creazione di un ambiente di gioco sano per la community PlayStation®.

La serie TV Twisted Metal disponibile per gli abbonati a PlayStation Plus Premium - Debutta domani, 11 febbraio, la serie ispirata al celebre videogioco sarà disponibile, in esclusiva per l’ItaliaSony Interactive Entertainment (SIE) è lieta di annunciare il debutto, sul territorio italiano, della serie televisiva Twisted Metal che, a partire dal prossimo 11 febbraio, sarà disponibile, in esclusiva per gli abbonati italiani al tier Premium del PlayStation®Plus, su Sony Pictures Core, app disponibile su PlayStation®5 e PS4®.