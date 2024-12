Oms: 406 casi di malattia misteriosa in Congo, possibile coinvolgimento di più patologie

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, "più di una malattia potrebbe contribuire ai casi e ai decessi" legati a una misteriosa epidemia in corso nella Repubblica Democratica del Congo. Tra il 24 ottobre e il 5 dicembre 2024, nella zona di Panzi, provincia di Kwango, sono stati segnalati 406 casi con sintomi quali febbre, mal di testa, tosse, naso che cola e dolori muscolari. I pazienti più gravi erano in stato di malnutrizione severa e 31 persone, perlopiù bambini sotto i cinque anni, hanno perso la vita.

La malattia colpisce un'area rurale e isolata, difficile da raggiungere, con l'accesso ulteriormente complicato dalla stagione delle piogge. Il viaggio da Kinshasa in auto richiede circa 48 ore. Le limitazioni nelle infrastrutture e nella diagnostica hanno ritardato l’identificazione della causa principale. Squadre di risposta rapida sono al lavoro per raccogliere campioni, caratterizzare clinicamente i casi, investigare sulla trasmissione e curare i pazienti.

Le analisi preliminari suggeriscono che polmonite acuta, influenza, Covid-19, morbillo e malaria potrebbero essere potenziali fattori causali, aggravati dalla malnutrizione. La malaria, molto comune nella regione, potrebbe essere una delle cause principali o concorrenti.

Nel frattempo, il ministero della Salute italiano ha segnalato un caso sospetto: un uomo di 50 anni rientrato dalla Repubblica Democratica del Congo è stato ricoverato a Lucca con sintomi influenzali simili a quelli osservati in Africa. Campioni di sangue prelevati saranno analizzati dall’Istituto Superiore di Sanità. Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università del Salento, ha sottolineato l’importanza di identificare il patogeno: in caso di un virus sconosciuto, la ricerca sarà complessa ma cruciale per contenere l’epidemia.

