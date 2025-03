Dialoghi con Mr. Parkinson: un documentario svela le molteplici sfaccettature della malattia

In occasione della Giornata Mondiale del Parkinson, che si celebra l'11 aprile, la Confederazione Parkinson Italia presenta "Dialoghi con Mr. Parkinson", un documentario realizzato con il supporto non condizionante di Zambon. Il film offre uno sguardo approfondito sulla complessità di questa malattia neurodegenerativa, che in Italia colpisce oltre 300.000 persone.

Nel documentario, la malattia è personificata come "Mister Parkinson", un intruso che dialoga con tre pazienti, un medico e una caregiver. Attraverso queste conversazioni, emergono le sfide quotidiane affrontate dai pazienti e dai loro familiari, mettendo in luce non solo i sintomi motori, ma anche quelli non motori spesso meno conosciuti.

Un'indagine condotta su oltre 500 pazienti e caregiver rivela che il 67% delle persone con Parkinson sperimenta un rallentamento dei ritmi quotidiani, il 59% trova i movimenti faticosi e il 54% soffre di una stanchezza spesso invalidante. Contrariamente a quanto comunemente si pensa, il tremore non è il sintomo più insopportabile per il 58% dei pazienti, né il più imbarazzante per il 50%.

Giangi Milesi, presidente della Confederazione Parkinson Italia, sottolinea l'importanza di questo progetto: "Abbiamo realizzato ‘Dialoghi con Mr. Parkinson’ per raccontare la malattia e la sua complessità, che va ben oltre i tremori e i problemi di movimento, a tutti gli italiani, ma soprattutto per celebrare la capacità dei pazienti, dei caregiver e della scienza di reagire alla sua invadenza".

Il documentario andrà in onda in prima visione il 12 aprile alle 13:45 su La7d e sarà successivamente disponibile sul sito e sui canali social della Confederazione Parkinson Italia.

