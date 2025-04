Chi è Costantino Vitagliano: la nuova vita con Daphne e il racconto della malattia autoimmune

Ospite di Verissimo nella puntata di sabato 12 aprile, Costantino Vitagliano torna in televisione accompagnato dalla nuova compagna Daphne, per un’intervista inedita di coppia. Nato a Milano nel 1974, prima del successo televisivo ha svolto diversi lavori, tra cui barista, modello, ragazzo immagine e spogliarellista. La popolarità arriva nel 2003 con la partecipazione a Uomini e Donne, prima come corteggiatore, poi come tronista. In quell’occasione nasce la relazione con Alessandra Pierelli, con cui condivide anche l’esperienza televisiva a Buona Domenica.

Nel 2007 posa nudo per il calendario di MAX e successivamente prende parte a numerosi programmi televisivi, tra cui la prima edizione del Grande Fratello Vip nel 2016. Dopo la storia con la Pierelli, ha avuto una relazione con Linda Santaguida e nel 2013 ha conosciuto Elisa Mariani, madre della figlia Ayla, nata nel 2015. La relazione si è conclusa nel 2014.

Nel 2024 Costantino ha reso pubblico di essere affetto da una malattia autoimmune che interessa i vasi sanguigni. A Verissimo ha raccontato per la prima volta la scoperta della patologia: "Mi ero rotto un tendine mentre giocavo con mia figlia sul divano. Durante un controllo, un’ecografia ha mostrato una macchia sull’aorta addominale". Dopo un mese di ricovero è arrivata la diagnosi: "Sono un autoimmune. La mia malattia causa una massa che può compromettere l’aorta addominale. Non so cosa possa succedere da un momento all’altro".

