Morto a 22 anni il principe Federico di Lussemburgo: affetto dalla rara malattia mitocondriale POLG

Il principe Federico di Lussemburgo, figlio del principe Roberto e della principessa Julia di Nassau, è deceduto il 1° marzo a Parigi all'età di 22 anni a causa della malattia mitocondriale POLG. La notizia è stata resa pubblica solo recentemente dalla famiglia attraverso il sito ufficiale della Fondazione POLG, organizzazione fondata dallo stesso Federico per promuovere la ricerca su questa rara patologia genetica.

La POLG è una malattia genetica rara causata da mutazioni nel gene POLG, responsabile della replicazione del DNA mitocondriale. Questa patologia priva le cellule del corpo di energia, causando una progressiva disfunzione e insufficienza di più organi, tra cui cervello, nervi, muscoli e fegato. Attualmente non esiste una cura definitiva per la POLG; i trattamenti disponibili mirano a gestire i sintomi e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Federico era stato diagnosticato con la malattia all'età di 14 anni. Nonostante le difficoltà, ha mantenuto un atteggiamento positivo e ha fondato la Fondazione POLG per sensibilizzare e supportare la ricerca su questa patologia.

Il 28 febbraio, in occasione della Giornata delle Malattie Rare, Federico ha chiamato i suoi familiari per un ultimo saluto. Secondo il racconto del padre, il giovane principe ha trovato la forza di congedarsi da ciascun membro della famiglia, dimostrando il suo caratteristico umorismo e la sua profonda empatia fino alla fine.

Le ultime parole rivolte al padre sono state: "Papà, sei orgoglioso di me?". Il principe Roberto ha interpretato questa domanda come il bisogno di Federico di essere rassicurato sul valore del suo contributo durante la sua breve vita.

La famiglia ha espresso l'intenzione di proseguire il lavoro della Fondazione POLG per alleviare le sofferenze della comunità colpita da questa e altre malattie mitocondriali, onorando così la memoria di Federico.

Chi era il principe Federico di Lussemburgo

Federico di Lussemburgo era il figlio minore del principe Roberto di Lussemburgo e della principessa Julia di Nassau. Nonostante la malattia, era una persona socievole e positiva, con una grande passione per la musica, il cinema, la televisione e la natura. La sua dedizione alla causa delle malattie rare lo ha portato a fondare la Fondazione POLG, attraverso la quale ha cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere la ricerca su queste patologie.

La Fondazione POLG

La Fondazione POLG, istituita da Federico, si dedica alla ricerca sulla malattia mitocondriale legata al gene POLG e ad altre patologie correlate. L'obiettivo dell'organizzazione è migliorare la comprensione di queste malattie, sviluppare trattamenti efficaci e fornire supporto alle famiglie colpite. La fondazione rappresenta un'importante eredità lasciata da Federico, simbolo del suo impegno e della sua resilienza di fronte alle avversità.

La malattia mitocondriale POLG

La malattia mitocondriale legata al gene POLG è un disturbo genetico che compromette la capacità delle cellule di produrre energia, portando a una progressiva disfunzione di vari organi. I sintomi possono variare a seconda dell'età di esordio e includono convulsioni, regressione cognitiva, problemi motori e insufficienza epatica. La diagnosi precoce è spesso difficile, e attualmente non esistono cure risolutive, rendendo fondamentale la ricerca in questo campo.

