Arrestato per violenza domestica in provincia di Napoli: aggredisce la compagna e la suocera davanti al figlio

Un marittimo 27enne è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Torre del Greco per maltrattamenti in famiglia. L’uomo è accusato di aver aggredito la compagna 25enne e la suocera, che stava riprendendo l'episodio con il cellulare, in presenza del figlio piccolo. L’episodio è avvenuto in una località della provincia di Napoli, al termine di una lunga serie di violenze fisiche e psicologiche perpetrate nel tempo.

Secondo le indagini, il 27enne avrebbe imposto alla compagna di isolarsi, vietandole di frequentare amici e familiari. Gli investigatori hanno ricostruito diversi episodi di maltrattamenti, tra cui percosse, schiaffi, strattonamenti e colpi con oggetti contundenti. In una delle aggressioni, la giovane avrebbe subito lesioni gravi, tra cui la perdita di un dente, causate da un colpo con una sedia di plastica e un casco da motociclista.

L’ultima violenza si è consumata appena l’uomo è rientrato a casa dopo una traversata lavorativa. Senza nemmeno disfare le valigie, avrebbe aggredito la compagna strappandole i capelli, spingendola a terra e stringendole il collo. L’episodio è stato documentato dalla suocera con un video, che ha ripreso la scena mentre cercava di proteggere la figlia. Scoperto il tentativo di filmare, l’uomo ha colpito la suocera con un calcio all’addome.

I Carabinieri sono intervenuti sul posto, allertati dalle vittime. Durante la denuncia, i militari hanno acquisito i video dell’aggressione, considerati prove decisive. Le vittime sono state medicate sul posto, riportando lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Il 27enne è stato trasferito al carcere di Poggioreale e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.

