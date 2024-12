Roma-Lecce: probabili formazioni, orario e dove seguire la diretta tv e streaming

Sfida cruciale all'Olimpico tra Roma e Lecce nella 15ª giornata di Serie A. I giallorossi, attualmente al 15° posto con 13 punti, cercano un successo fondamentale per allontanarsi dalla zona retrocessione e migliorare la propria posizione in classifica. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, la squadra guidata da Ranieri è obbligata a vincere.

Il Lecce arriva a Roma con gli stessi punti dei capitolini e galvanizzato dal pareggio ottenuto contro la Juventus. Una partita ad alta tensione, con entrambe le squadre che puntano a una svolta.

Orario e dove vederla

La partita si gioca oggi, sabato 7 dicembre, alle ore 20:45. Sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e su Dazn. Gli appassionati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Dazn, NOW e l'app SkyGo.

Probabili formazioni

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Pellegrini, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guibert, Baschirotto, Gaspar, Jean; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Rebic. Allenatore: Giampaolo.

